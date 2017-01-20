EYMS Maça 3 Eksikle Çıkacak
TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında üç eksikle mücadele edecek.
Sarı kırmızılı takımda sakatlığı tamamen geçen ve hafta içerisinde takımla birlikte çalışan forvet oyuncusu Austin Amutu kadroda yer alacak.
Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan takımın en golcüsü Dialiba ile yine aynı karşılaşmada omuzundan sakatlanan defans oyuncusu Murat Akça Mersin İdmanyurdu maçının kadrosunda yer alamayacak.
Sivasspor maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşen forvet oyuncusu Eren Tozlu da (fotoğraftaki) kadroda yer alamayacak.
Öte yandan, EYMS’nin anlaştığı Kasımpaşalı Ferhat Kiraz’la Cuma gecesi 21.00’de sözleşme imzalanacağı açıklandı.
Yeni Malatya Gazetesi
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