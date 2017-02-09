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Malatya Haber -

EYMS Maçını İki Kanal Yayınlayacak

EYMS Maçını İki Kanal Yayınlayacak
  • 09.02.2017
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TFF 1.Lig’de 20. hafta heyecanı TRT ekranlarında yaşanacak. TFF 1.Lig’de 20. hafta heyecanı 11 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan iki karşılaşmayla başlayacak. 11 Şubat Cumartesi günü Vodafone Arena’da 13.00’da Evkur Yeni Malatyaspor ile Denizlispor arasında oynanacak olan karşılaşmayı TRT Spor ve TRT Kürdi yayınlayacak.

TFF 1. Lig’de 20’nci hafta maç yayın programı:

11 ŞUBAT CUMARTESİ
13.00 EVKUR YENİ MALATYASPOR- DENİZLİSPOR: TRTSPOR-TRTKÜRDİ
13.30 ÜMRANİYESPOR – ELAZIĞSPOR: TRTTÜRK – www.trtspor.com
16.00 ESKİŞEHİRSPOR – MANİSASPOR: TRTSPOR
18.30 MERSİN İDMANYURDU – BOLUSPOR: TRTSPOR

12 ŞUBAT PAZAR
13.00 BANDIRMASPOR – ALTINORDU: TRTAVAZ – www.trtspor.com
13.00 SİVASSPOR – SAMSUNSPOR: TRTSPOR
16.00 GİRESUNSPOR – ŞANLIURFASPOR: TRTAVAZ-TRTKÜRDİ-www.trtspor.com
18.30 ADANA DEMİRSPOR – GAZİANTEP BŞB: TRTTÜRK – www.trtspor.com

13 ŞUBAT PAZARTESİ
18.30 GÖZTEPE – BALIKESİRSPOR: TRTSPOR.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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Yorumlar
  1. Beko Bornova dedi ki:
    9 Şubat 2017, 15:29

    İyi olmuş maçın istanbula alınması o inönü zemini kaç oyuncumuzu sakatladı.

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