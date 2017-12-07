EYMS Maçının Yayın Kanalı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin yanı sıra birçok ülkenin büyükelçiliklerini Tel Aviv‘den Kudüs’e taşıyacağını iddia etti. Netanyahu, İsrail’in Kudüs’ü başkent olarak kabul etmek isteyen birçok ülke ile irtibatta olduğunu söyledi....