EYMS Maçının Yayın Kanalı
Süper Lig’de ilk yarının bitimine 3 hafta kaldı. Zirvede ve alt sıralarda büyük bir çekişmenin yaşandığı ilk yarıda kalan son 3 maç bütün takımlar adına büyük önem taşıyor.
Ligde 15.hafta heyecanı 8 Aralık Cuma günü Bursaspor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayıp, 11 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla sona erecek.
Süper Lig’de 15.hafta karşılaşmaları 8, 9, 10 ve 11 Aralık’ta oynanacak. 15.haftanın karşılaşmaları ve yayınlanacağı kanallar şöyle:
8 Aralık Cuma
20.00 (Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu) Bursaspor-Fenerbahçe/beIN Sports 1
9 Aralık Cumartesi
14.00 (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu) Kasımpaşa-Trabzonspor/beIN Sports 1
14.00 (Yeni Malatya Stadyumu) Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe/beIN Sports 2
16.30 (Antalya Stadyumu) Antalyaspor-Gençlerbirliği/beIN Sports 1
19.30 (Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu) Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor/beIN Sports 1
10 Aralık Pazar
14.00 (Osmanlı Stadı) Osmanlıspor Futbol Kulübü-Aytemiz Alanyaspor/beIN Sports 1
16.30 (Yeni 4 Eylül Stadı) Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir/beIN Sports 1
19.30 (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı) Kayserispor-Beşiktaş/beIN Sports 1
11 Aralık Pazartesi
20.00 (Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu) Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor/beIN Sports 1.
Yeni Malatya Gazetesi