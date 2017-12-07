Final

Final

Örnek Resim


Arion

Arion

Malatya Haber -

EYMS Maçının Yayın Kanalı

EYMS Maçının Yayın Kanalı
  • 07.12.2017
  • 0

Süper Lig’de ilk yarının bitimine 3 hafta kaldı. Zirvede ve alt sıralarda büyük bir çekişmenin yaşandığı ilk yarıda kalan son 3 maç bütün takımlar adına büyük önem taşıyor.

  Ligde 15.hafta heyecanı 8 Aralık Cuma günü Bursaspor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayıp, 11 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla sona erecek.

  Süper Lig’de 15.hafta karşılaşmaları 8, 9, 10 ve 11 Aralık’ta oynanacak. 15.haftanın karşılaşmaları ve yayınlanacağı kanallar şöyle:

8 Aralık Cuma

20.00 (Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu) Bursaspor-Fenerbahçe/beIN Sports 1

9 Aralık Cumartesi

14.00 (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu) Kasımpaşa-Trabzonspor/beIN Sports 1

14.00 (Yeni Malatya Stadyumu) Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe/beIN Sports 2

16.30 (Antalya Stadyumu) Antalyaspor-Gençlerbirliği/beIN Sports 1

19.30 (Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu) Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor/beIN Sports 1

10 Aralık Pazar

14.00 (Osmanlı Stadı) Osmanlıspor Futbol Kulübü-Aytemiz Alanyaspor/beIN Sports 1

16.30 (Yeni 4 Eylül Stadı) Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir/beIN Sports 1

19.30 (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı) Kayserispor-Beşiktaş/beIN Sports 1

11 Aralık Pazartesi

20.00 (Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu) Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor/beIN Sports 1.

Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."