EYMS Maçının Yayın Kanalı

Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verildiği için aranan 30 kişi yakalandı. 26 Mart ile 1 Nisan...