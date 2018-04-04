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EYMS Maçının Yayın Kanalı

EYMS Maçının Yayın Kanalı
  • 04.04.2018
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Süper Ligin 28.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, İstanbul ekibi Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Haftanın açılış karşılaşması beIN Sports 1’den izleyicilerle buluşacak.

  Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de geride kalan 27 haftalık süreçte 10 galibiyet, 7 beraberlik, 10’da mağlubiyet alarak 37 puan topladı.

  Ligin 27.haftasında sahasında Ankara ekibi Gençlerbirliği’ni 4-1 mağlup eden sarı kırmızılılar, haftayı bir sıra yükselerek 9.sırada tamamladı. Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 28.haftasında Cuma günü 20.00’da deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Maç beIN Sports 1’den yayınlanacak.

Süper Ligin 28.haftasında oynanacak olan karşılaşmaların yarınlanacağı kanallar şöyle:

6 Nisan Cuma

20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor/3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu-beIN Sports 1

7 Nisan Cumartesi

13.30 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor/Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı-beIN Sports 1

16.00 Trabzonspor-Kayserispor/Şenol Güneş Spor Kompleksi -beIN Sports 1

19.00 Beşiktaş-Göztepe/Vodafone Park-beIN Sports 1

8 Nisan Pazar

13.30 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor/Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu-beIN Sports 1

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor/Bahçeşehir Okulları Stadyumu-beIN Sports 2

16.00 Bursaspor-Kasımpaşa/Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu-beIN Sports 1

19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor Futbol Kulübü/Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi-beIN Sports 1

9 Nisan Pazartesi

20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray/Ankara 19 Mayıs Stadı-beIN Sports 1.

Yeni Malatya Gazetesi

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