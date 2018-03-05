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Malatya Haber -

EYMS Maçları Sonrası 3 Hoca Gitti

EYMS Maçları Sonrası 3 Hoca Gitti
  • 05.03.2018
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Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 24.haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Atiker Konyaspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı.

Evkur Yeni Malatyaspor’un daha önce 4-2 kazandığı karşılaşma sonrası Kardemir Karabükspor’un teknik direktörlüğünü yapan Erkan Sözeri istifa etmişti. Sarı kırmızılı takımın sahasında 2-1 kazandığı Galatasaray karşılaşması sonrası teknik direktör İgor Tudor’un bileti kesilmişti.

ERKAN SÖZERİ, “AFFIMI İSTEYECEĞİM”

Süper Ligin 6.haftasında deplasmanda oynanan ve Evkur Yeni Malatyaspor’un 4-2’lik üstünlüğüyle sonuçlanan Kardemir Karabükspor karşılaşması sonrası Erkan Sözeri istifa etmişti.

Sözeri, mağlup oldukları karşılaşma sonrası, yönetime istifasını sunmuş, yönetimde istifayı kabul etmişti. Sözeri, karşılaşma sonrası, “Bu maça böyle bir ruh haliyle çıktık. Anket yapılıyor, ‘Ahmet hoca mı gelsin, Mehmet hoca mı gelsin bu maçtan sonra’ diye. Yani benim oyuncum, yönetim böyle anketlerle maça çıkıyor. Biz bu ligde yeni olabiliriz. İyi başladık, iyi de götürmeyi hedefliyorduk ama bazen sonuçlar kötü olunca sonuçlara odaklı oluyor bu iş” açıklamasını yapmıştı.

GALATASARAY OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI VE TUDOR İLE YOLLARINI AYIRDI

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 16.haftasında sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup etmiş ve İgor Tudor’un bileti kesilmişti.

Süper Lig’in 16. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası bugün olağanüstü toplanan Galatasaray yönetimi, teknik direktör İgor Tudor ile yollarını ayırdı.

Malatya’da aldıkları mağlubiyet sonrası, “Dünyadaki her hoca hata yapıyor. Her hoca yaptığı gibi bende hata yapabilirim. Oyunculara da bakıyorsunuz onlarda aynı şekilde; bazen iyi oynuyorlar, bazen iyi oynayamıyorlar. Bazen hatasız oynuyorlar, bazen hatalı oynuyorlar. Alınan bütün kötü sonuçlarda ben hiçbir zaman oyuncularımı ön plana çıkarmadım. Alınan bütün kötü sonuçlar ortak; hem oyuncu hem de hocanın performansıyla alakalıdır. Ama siz (basın) bu şeyleri ayırmayı seviyorsunuz. Türkiye’de benim alışkın olmadığım bir anlayış var; özellikle de Galatasaray’a karşı biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum. Kazanıldığı zaman oyuncular sayesinde kazanılıyor ama kaybedildiği zaman direkt hoca gösteriliyor. Biraz benimde alışık olmadığım şeyler. Bugün ki mağlubiyetin açıklaması sizin tarafınızdan çok basit yapılacaktır diye düşünüyorum. Çok sistemler konuşuluyor. Bugün ki mağlubiyet mutlaka sisteme dayandırılacaktır” açıklamasını yapmıştı.

Tudor, bir gazetecinin ‘Taraftarlar sizi istifaya davet ettiğinde, sizin kulüp başkanı Dursun Özbek’i işaret ettiğiniz yönünde iddialar var, bununla ilgili ne söylemek istersiniz?’ sorusuna, şöyle cevap verdi:

“Ne zaman böyle bir şey gördünüz? Gerçekten hiç anlam veremiyorum.” Aynı gazetecinin ‘Oyuncuların performans düşüklüğünden dolayı hoca kafasını yastığa koyduğunda bir tedirginlik yaşıyor mu?’ sorusuna ise Tudor, “Tabi ki kaybettiğimizden ötürü bir endişe, tedirginlik yaşıyorum. Birde böyle gereksiz sorularla tedirginlik yaşıyorum. Bizim hedefimiz şampiyon olmak. Söylenen en önemli şey burada ‘Tudor istifa’ ama Galatasaray şampiyonluk yolunda en önemli takım. Ama Türkiye’ye bir anlayış var; ‘Tudor istifa’, ikincisi sistem konusu” şeklinde yanıt vermişti.

MEHMET ÖZDİLEK, MAÇ SONU BIRAKTI

Evkur Yeni Malatyaspor’un 24.haftada deplasmanda 1-0 kazandığı Atiker Konyaspor karşılaşması sonrası Mehmet Özdilek de istifa etti.

Ligde sıkıntılı günler geçiren Atiker Konyaspor, 24.haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Atiker Konyaspor yönetimi, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırma kararı aldı.

Atiker Konyaspor kulübü ayrılıkla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yönetim Kurulumuz E.Y. Malatyaspor maçının ardından olağanüstü toplanmış, teknik direktörümüz Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı almıştır. Bu kararın ardından Atiker Konyaspor’umuz için en uygun ismi takımımızın başına getirmek için girişimlerimiz başlamış bulunmaktadır. En kısa sürede kararımızı verip hafta sonunda oynanacak olan Galatasaray maçına yeni teknik direktörümüzle çıkmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar Atiker Konyaspor’umuza hizmetleri için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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Yorumlar
  1. memo dedi ki:
    6 Mart 2018, 22:59

    insallah siradaki hoca aykut kocaman olur hocalarin korkulu takimi olacagiz erol hoca senin fenerli oldunu biliyoruz ama sen iyilik et su fenerli taraftarlara tek su feneri durudur bu aykut hocadana kurtulak

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  2. cumali elmas dedi ki:
    6 Mart 2018, 14:42

    BİR FENERBAHÇELİ OLARAK
    MALATYA SPORUMUZ KAZANMALI
    VE ŞU AYKUT KOCAMAN GİTMELİ ARTIK FENER BAHÇEYE ZARAR VERMEYE BAŞLADI

    DOĞUNUN KAPLANI MALATYAMIZA BAŞARILAR DİLERİM
    1 SIFIR OLSUN BİZM OLSUN İNŞALLAH

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  3. Mehmet dedi ki:
    6 Mart 2018, 11:52

    HAKEM IYI OLURSA FENERI YENERIZ
    BESIKTAS BAYER MACINDA BAKTILAR YENEMIYECEKLER KIRMIZI KART MORELLERI BOZDULAR MACI ALDILAR
    INSALLAH BU MAC DA BÖYLE OLMAZ
    7 8 SENE ÖNCE AZIZ YILDIRIM BIR ZAT KENDI SÖYLEDI 1000 KM NEDEN GIDELIM ISTANBUL LIGI OLSUN DIYORDU

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  4. KERNEKLİALİ dedi ki:
    6 Mart 2018, 11:22

    İnşallah bu haftada Aykut kocamanı emekli ederiz.

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  5. CANANİ dedi ki:
    6 Mart 2018, 09:09

    Hadi malatyam yen feneri gönder aykutu Fenerlilerde malatyaspora teşekkür etsin

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  6. Mustafa Talas dedi ki:
    6 Mart 2018, 08:53

    Bir de Mesut Bakkal Gençlerbirliği’nden gitmişti

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  7. SELÇUK / İZMİR dedi ki:
    6 Mart 2018, 08:46

    Yazık Konya spor’a.Sergen gibi bir hoca getirdi.Daha kurtuluşları yok.Alınsana Konya’ya kaptanlık yapmış hocalık tecrübesi olan Hayati Palancı hocayı?

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  8. 44malatya dedi ki:
    5 Mart 2018, 22:14

    Sira.fenerin.hocasinda.isallah.yeneriz.hoca.gider

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    1. MALATYALI dedi ki:
      6 Mart 2018, 13:13

      BEN FENERBAHÇELİYİM VE İNŞALLAH MALATYA MAÇI 3-0 ALIR , AYKUT DA GİDER …..

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  9. 4İkis dedi ki:
    5 Mart 2018, 20:05

    Bu maçı alırsak fenerin hocası da gider

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  10. HAS dedi ki:
    5 Mart 2018, 18:40

    Fenerde puan almış almamışız önemli değil.
    Başarımızı Taçlandırmak istiyorsak feneri yenmemiz gerek şanımıza bu yakışır .

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    1. Malatya kolik dedi ki:
      5 Mart 2018, 19:28

      aynen

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    2. HAS dedi ki:
      5 Mart 2018, 20:30

      ulusal basında en son haber sitesinde bunla ve malatyasporla ilgili haber yapmışlar girin yorum yazın

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