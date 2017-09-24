EYMS Mağlubiyeti İstifa Getirdi

Sezon başında Kardemir Karabükspor’un başına geçerek, Süper Lig’de ilk kez hocalık yapan Erkan Sözeri, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından istifa etti.

Sezon başında takımın başına geçen ve ilk 6 hafta sonunda Kardemir Karabükspor ile bir galibiyet 2 beraberlik ve üst üste 3 mağlubiyet alan Erkan Sözeri’nin istifası yönetim kurulu tarafından kabul edildi.

4-2 mağlup oldukları Evkur Malatyaspor maçı sonrası tesislerde Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül ile konuşarak istifasını sunan Erkan Sözeri’nin yarın kentten ayrılacağı öğrenildi.

Gül, İHA’ya yaptığı açıklamasında, “Erkan hocamız maçın ardından kulüp başkanımız Ferudun Tankut ile görüştükten sonra istifasını sundu. Bizler de yönetim kurulu olarak istifasını kabul ettik. Kendisine takımımıza ve kulübümüze verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Hocamız yarın kentten ayrılacak. Önümüzdeki hafta Galatasaray deplasmanına gideceğiz. Bu süre zarfından kısa sürede yeni bir hoca ile anlaşarak takımın başına geçireceğiz” dedi.

Karabük, iha- AA