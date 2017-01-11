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Malatya Haber -

EYMS Malatya’ya Döndü

EYMS Malatya’ya Döndü
  • 11.01.2017
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TFF 1. Lig takımı Evkur Yeni Malatyaspor, Antalya kampını noktalayarak Malatya’ya döndü.

Antalya’da 11 gün süren bir kamp süreci geçiren sarı-kırmızılılar, Perşembe gününden itibaren kendi tesislerinde Sivasspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, Antalya kampı çerçevesinde bir hazırlık müsabakası oynadı ve Giresunspor’u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların bu maçta ortaya koyduğu performans ligin ikinci yarısı öncesi beğeni topladı.

Devre arasında transferi de boş geçmeyen Evkur Yeni Malatyaspor, kadrosuna iki futbolcu dahil etti. Sarı-kırmızılılar Alanyaspor’dan defans oyuncusu Sezer Özmen ve Antalyaspor’da forma giyen forvet Ahmet Aras’ı kadrosuna kattı.

Herhangi bir sakalığın yaşanmadığı kampta sağ kanat oyuncusu Caner Arıcı burnundan ameliyat oldu.

Caner, Sivas maçında oynayacak
Burnundaki eti aldıran Caner’in Sivas maçında oynayabilecek durumda olduğu belirtildi.

Evkur Yeni Malatyaspor, Cumartesi günü saat 13.00’te sahasında oynayacağı Sivasspor müsabakasının hazırlıklarına yarın Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapacağı çalışmayla devam edecek.

iha

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