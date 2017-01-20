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Malatya Haber -

EYMS- Mersin İ.Y. Maçının Yayın Kanalı

EYMS- Mersin İ.Y. Maçının Yayın Kanalı
  • 20.01.2017
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TFF 1. Ligin yayıncı kuruluşu TRT, ligin 18’nci haftasındaki maç yayın programını açıkladı. Maçların yayın programı şöyle:

21 Ocak Cumartesi
13.00 Elazığspor-Manisaspor : TRTSPOR
13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu : TRTAVAZ – TRTKÜRDİ – www.trtspor.com
15.00 Eskişehirspor – Balıkesirspor : TRTTÜRK – www.trtspor.com
18.30 Giresunspor-Altınordu : TRTSPOR

22 Ocak Pazar
13.00 Ümraniyespor-Şanlıurfaspor : TRTSPOR – TRTKÜRDİ
13.00 Bandırmaspor-Denizlispor : TRTAVAZ – www.trtspor.com
16.00 Sivasspor-Boluspor : TRTTÜRK – www.trtspor.com
18.30 Göztepe-Büyükşehir Gaziantepspor : TRTSPOR

23 Ocak Pazartesi
18.30 Adana Demirspor-Samsunspor : TRTSPOR.

Yeni Malatya Gazetesi

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