EYMS- Mersin İ.Y. Maçının Yayın Kanalı
TFF 1. Ligin yayıncı kuruluşu TRT, ligin 18’nci haftasındaki maç yayın programını açıkladı. Maçların yayın programı şöyle:
21 Ocak Cumartesi
13.00 Elazığspor-Manisaspor : TRTSPOR
13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu : TRTAVAZ – TRTKÜRDİ – www.trtspor.com
15.00 Eskişehirspor – Balıkesirspor : TRTTÜRK – www.trtspor.com
18.30 Giresunspor-Altınordu : TRTSPOR
22 Ocak Pazar
13.00 Ümraniyespor-Şanlıurfaspor : TRTSPOR – TRTKÜRDİ
13.00 Bandırmaspor-Denizlispor : TRTAVAZ – www.trtspor.com
16.00 Sivasspor-Boluspor : TRTTÜRK – www.trtspor.com
18.30 Göztepe-Büyükşehir Gaziantepspor : TRTSPOR
23 Ocak Pazartesi
18.30 Adana Demirspor-Samsunspor : TRTSPOR.
Yeni Malatya Gazetesi
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