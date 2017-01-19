EYMS- Mersin Maçını Tokat Yönetecek
TFF 1. Ligin 18’inci haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Buna göre, Cumartesi günü 13.00’da Malatya İnönü Stadı’nda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu maçını Serkan Tokat yönetecek.
TFF 1. Lig’de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre, Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu maçını Ankara Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Serkan Tokat yönetecek. Tokat’ın yardımcılıklarını İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Erdem Bayık ile Kastamonu Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Oğuz Terzi yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig’in 18. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:
21 Ocak Cumartesi
13.00 Elazığspor-Manisaspor: Erkan Engin
13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu: Serkan Tokat
15.00 Eskişehirspor-Balıkesirspor: Mustafa Öğretmenoğlu
18.30 Giresunspor-Altınordu: Emre Malok
22 Ocak Pazar
13.00 Ümraniyespor-Şanlıurfaspor: Ali Şansalan
13.00 Bandırmaspor-Denizlispor: Bahattin Şimşek
16.00 Sivasspor-Boluspor: Arda Kardeşler
18.30 Göztepe-Büyükşehir Gaziantepspor: Özgüç Türkalp
23 Ocak Pazartesi
18.30 Adana Demirspor-Samsunspor: Süleyman Abay.
Yeni Malatya Gazetesi