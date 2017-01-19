EYMS- Mersin Maçını Tokat Yönetecek

TFF 1. Ligin 18’inci haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Buna göre, Cumartesi günü 13.00’da Malatya İnönü Stadı’nda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu maçını Serkan Tokat yönetecek.

TFF 1. Lig’de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre, Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu maçını Ankara Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Serkan Tokat yönetecek. Tokat’ın yardımcılıklarını İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Erdem Bayık ile Kastamonu Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Oğuz Terzi yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig’in 18. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

21 Ocak Cumartesi

13.00 Elazığspor-Manisaspor: Erkan Engin

13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu: Serkan Tokat

15.00 Eskişehirspor-Balıkesirspor: Mustafa Öğretmenoğlu

18.30 Giresunspor-Altınordu: Emre Malok

22 Ocak Pazar

13.00 Ümraniyespor-Şanlıurfaspor: Ali Şansalan

13.00 Bandırmaspor-Denizlispor: Bahattin Şimşek

16.00 Sivasspor-Boluspor: Arda Kardeşler

18.30 Göztepe-Büyükşehir Gaziantepspor: Özgüç Türkalp

23 Ocak Pazartesi

18.30 Adana Demirspor-Samsunspor: Süleyman Abay.

Yeni Malatya Gazetesi