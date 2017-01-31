EYMS Murat Yıldırım’ı Transfer Etti

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Boluspor’dan Murat Yıldırım’ı transfer etti.

Orta sahayı güçlendirmek için bir süredir arayış içerisinde olan sarı kırmızılılar, TFF 1. Lig ekibi Boluspor’dan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Yıldırım’ı kadrosuna kattı.

Kulüp başkanı Adil Gevrek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Boluspor’dan Murat Yıldırım camiamıza hayırlı olsun” dedi.

LİGİ İYİ BİLİYOR

1987 Çorum doğumlu olan olan Yıldırım, merkez orta saha olarak görev yapıyor. 1,71 metre boyundaki tecrübeli futbolcu, orta saha sol ve orta saha sağ mevkilerinde de görev yapabiliyor. Yıldırım; Samsunspor, Bursaspor, Kayseri Erciyesspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve Boluspor takımlarının formalarını giydi.

Samsunspor ile 131 karşılaşmaya çıkan Murat Yıldırım, 131 karşılaşmada 14 gol kaydederken, 11’de asist yaptı. Bursaspor’da 54 maça çıkan Yıldırım, 54 maçta 4 gol, 3 asist performansı sergiledi.

TFF 1. Ligi yakından tanıyan Yıldırım, bu ligde 135 maç oynadı. Yıldırım, 135 karşılaşmada 8 gol kaydederken, 15 asist yaptı. Yıldırım, Süper Lig’de ise 123 karşılaşmada 10 gol attı, 9’da asist yaptı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi