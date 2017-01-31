EYMS Murat Yıldırım’ı Transfer Etti
TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Boluspor’dan Murat Yıldırım’ı transfer etti.
Orta sahayı güçlendirmek için bir süredir arayış içerisinde olan sarı kırmızılılar, TFF 1. Lig ekibi Boluspor’dan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Yıldırım’ı kadrosuna kattı.
Kulüp başkanı Adil Gevrek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Boluspor’dan Murat Yıldırım camiamıza hayırlı olsun” dedi.
LİGİ İYİ BİLİYOR
1987 Çorum doğumlu olan olan Yıldırım, merkez orta saha olarak görev yapıyor. 1,71 metre boyundaki tecrübeli futbolcu, orta saha sol ve orta saha sağ mevkilerinde de görev yapabiliyor. Yıldırım; Samsunspor, Bursaspor, Kayseri Erciyesspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve Boluspor takımlarının formalarını giydi.
Samsunspor ile 131 karşılaşmaya çıkan Murat Yıldırım, 131 karşılaşmada 14 gol kaydederken, 11’de asist yaptı. Bursaspor’da 54 maça çıkan Yıldırım, 54 maçta 4 gol, 3 asist performansı sergiledi.
TFF 1. Ligi yakından tanıyan Yıldırım, bu ligde 135 maç oynadı. Yıldırım, 135 karşılaşmada 8 gol kaydederken, 15 asist yaptı. Yıldırım, Süper Lig’de ise 123 karşılaşmada 10 gol attı, 9’da asist yaptı.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
Boluda dinlenme tesisinde imza atmışlar heralde. Lokantada alınan futbolcudan ne beklenir
Niye futbola aç genç koşan futbolcu almiyoruzda işi bitmiş futbolu bırakmaya gelmiş oyuncu alıyoruz.hatirlarsaniz malatya sporun düştüğü sene bu tür transfer ler yapılıyordu sonrada Sonu geldi
30 yaşındaymış emekli olmaya geçmiş galiba.Azubike orta sahada oynasa eyi olmaz mı?Topu iyi kapıyor.
Biz ayite bekliyoruz kutuda murat yıldırım çıkıyor bu nasıl
Malatya haber sitesi Neden hala Ayite transferini açıklanmıyor yoksa alınmadı bu konu ile ilgili taraftarları bilgilendirirseniz seviniriz TRT Spor’da dahi bu transferi açıklandı bu konu ile ilgili Biz taraftarların hala kafası karışık olup sitemizden Bu konuyla ilgili bir açıklama yapmanızı bekliyoruz
lütfen başkanı suçlamayalım. başkan sezon başında 2 sezon sonra şampıyon olmayı hedeflıyoruz demiş bu seneyi zaten pas geçmişti. seneyi bekleyelim.
EYMS’nin yeni transferi umarım orta sahada iyi bir mücadele göstererek takıma yararlı olur.Bu arada Alanyaspor’dan transfer etmek istediği Ayıte,TRT 3 spor kanalı alt yazı ile EYMS’nin transfer ettiğini duyurdu.Bu konu neden sitenizde yer almıyor.
Gol atamıyoruz.İyi bir 10 numara lazım.
İnşallah iyi olur ama! Görünen inşallah la maşallah la olacak gibi değil.
Inanmasi güç takima hakiki forvet lazimken ortaya karışık geliyor ne diyelim baskan bu sezona kadar gercekten guzel işler yaptı nankorluge gerek yok ama bu sezon sanki futbolu unuttu tuhaf tuhaf isler yapiyor hayirlisi diyelim ….
Başkanın surat ifadesinden oyuncunun ne kadar katkı sağlayacağı belli oluyor imzala da kalk git der gibi.
Almak değilde oynatmak önemli samsun ma9çı tam bir fiyaskoydu çok zor şampiyonluk umarım oluruz
yazık günah malatyanın parasına bu adammı malatyasporu kurtarıcak
Hayırlı Olsun
Hayirli olsun diyelim kiraz geldi kiraz sapi oldu bunuda yildirim carpmaz insallah