EYMS Nazer Barazite’ye İmza Attırdı

Süper Lig hazırlıklarını yoğun tempoda sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, 10 numara pozisyonu için Nacer Barazite’yi transfer etti. Baraziye, imzayı düzenlenen törenle attı.

İkinci etap kamp çalışmalarını Topuk Yaylası’nda sürdüren sarı siyahlılarda uzun süredir devam eden 10 numara arayışında mutlu sona ulaştı. Malatya ekibi, geçen sezon Hollanda ekibi Utrech’te forma giyen ve yeni sezon için sözleşme yenilemeyen Nacer Barazite ile resmi sözleşme imzalayarak, tecrübeli 10 numarayı kadrosuna kattı.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın istediği isimlerin başında gelen Barazite, bir dönem Galatasaray’ın da gündeminde yer almıştı.

“5 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ”

İmza töreninde konuşan kulüp başkanı Adil Gevrek, kulüp olarak 8 transfer yaptıklarını kaydederek, 5 transfer daha yapmayı planladıklarını ifade etti.

Gevrek, nokta transferler yapacaklarını, bu transferlerden birisinin de Barazite olduğunu kaydederek, şunları söyledi: “İnşallah 5 nokta transfer daha yapacağız. Bu mevkiler sol bek, stoper, iki orta saha ve forvet olacak. Kamp süreci devam ediyor. Zaman kısıtlı ama transfer sezonu devam ediyor. Bizim yapacağımız transferlerinde mutlaka nokta transferler olması gerekiyor. Hem hocamızın hem teknik heyetimizin hem sportif direktörümüzün hem de transfer komitemizin üzerinde istişare ettiği futbolcular olması gerekiyor. Bugüne kadar yapılan transferlerin hepsi de bu şekilde oldu. Bundan sonrada böyle olacak. Bu transferlerin takıma, şehre katkı ve uyum sağlayacak transferler olması gerekiyor.”

“ÇOK ÖNEMLİ TRANSFERLER YAPACAĞIZ”

Gevrek, takıma katacakları 5 oyuncunun çok önemli isimler olduklarını ifade ederek, “Bana göre takımın yüzde 65-70’i olacak. Çünkü önemli transferler yapacağız. Bu anlamda da daha güçlü bir takım kurmayı hedefliyoruz. Malatya, 11 yıl sonra Süper Lig’e çıktı. Süper Lig’de kalıcı olmak istiyoruz. Bu sene kalıcı olup, önümüzdeki 3 yıl içerisinde de hedeflerimiz var. İnşallah bu sene iyi bir kadro kurup, kalıcı olmamız gerekiyor. Bu anlamda da doğru tercihler yapmamız lazım. Doğru transferler yapıp, nokta isimleri kadromuza katmamız gerekiyor. 11 yıl sonra çıkmış olduğumuz Süper Lig’de de Malatya’yı en güzel şekilde temsil etmeye gayret ediyoruz. Malatya geçmişinde Süper Lig’de büyük başarılara imza atmış ve futbolu seven bir şehir. Tabi sadece şehir olarak değil biz bölgeyi de temsil ediyoruz. Hem Malatya’yı hem de bölgeyi en güzel şekilde temsil edeceğiz.

“TAKIMIN BAŞARISI VE GELDİĞİ YER BENİ ETKİLEDİ”

Yeni transfer Nacer Barazite, transfer döneminde birçok takımdan teklif aldığını belirterek, “Birçok takım benimle ilgilendiğini iletti ancak Adil başkan ile görüştükten sonra bu takımın bana yaşattığı his ve gelecek amaçlarının benimle aynı doğrultuda olduğunu gördüm. Malatyaspor’un geçtiğimiz birkaç yılına baktığınızda çok iyi başarılar kat ettiğini ve çok iyi yerlere geldiğini görüyoruz. Bu da her takım için olabilecek bir şey değil. Beni en çokta bu etkiledi” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor’dan teklif aldıktan sonra takımla ilgili detaylı bir araştırma yaptığını anlatan Barazite, şunları söyledi: “Çok pozitif dönüşler aldım. Bu pozitif görüşler, benim burayı seçmemde etkili oldu. Çevreden de olumlu dönüşler aldım.”

Barazite, Evkur Yeni Malatyaspor’a transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, Evkur Yeni Malatyaspor’un başarısı için terinin son damlasına kadar mücadele edeceğini belirtti.

NACER BARAZİTE KİMDİR?

Hollanda Arnhem doğumlu olan 27 yaşında ve 1,88 metre boyundaki Nacer Barazite, on numara pozisyonunda forma giyiyor.

Orta saha sol, santrafor, forvet arkası, sağ kanat, sol kanat, merkez orta saha ve orta saha sağ kanatta forma giyebilen Hollanda uyruklu futbolcu; FC Utrecht U21, Arsenal, Arsenal FC U23, Vitesse Arnhem, Monaco, Derby County, FK Austria Wien ve FC Utrecht takımlarında oynadı.

Son olarak Hollanda 1. Lig ekibi FC Utrecht’te forma giyen ve sözleşmesi 1 Temmuz itibariyle sona eren Barazite, Hollanda U15, Hollanda U17, Hollanda U19, Hollanda U20 ve Hollanda U21 Milli Takımlarında da görev aldı.

FC Utrecht formasıyla bu sezon 27 karşılaşmada görev alan Nacer Barazite, 6 gol kaydederken, 6’da asist yaptı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi