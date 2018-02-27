EYMS Öne Geçtiği Maçları Kaybetmedi
Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, ligde öne geçtiği karşılaşmaları kaybetmedi. Sarı kırmızılılar, öne geçtiği 9 karşılaşmanın 8’ini kazanırken, 1’inde ise berabere kaldı.
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 23.haftasında sahasında Kardemir Karabükspor’u 3-1 yenerek, ligdeki puanını 31 çıkarttı ve yeniden 9’ncu sıraya yükseldi.
Ligde Demir Grup Sivasspor galibiyeti sonrası deplasmanda Antalyaspor’a 3-1 kaybeden sarı kırmızılılar, ardından sahasında Kasımpaşa ile 1-1, deplasmanda ise Bursaspor ile 0-0 berabere kalmıştı. Süper Lig’de geride kalan 3 hafta sonunda sahasında Kardemir Karabükspor’u 3-1’le geçen sarı kırmızılılar, önemli bir galibiyet alarak, haftayı kazançlı tamamladı.
Evkur Yeni Malatyaspor, geride kalan 23 haftalık bölümde ilk golü attığı karşılaşmaları kaybetmedi. Sarı kırmızılılar, ilk golü attığı 9 karşılaşmanın 8’ini kazandı, 1’inde ise berabere kaldı.
Evkur Yeni Malatyaspor, öne geçtiği karşılaşmalarda Osmanlıspor’u sahasında 3-1, deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 4-2, sahasında Trabzonspor’u 1-0, deplasmanda Gençlerbirliğini 1-0, sahasında Galatasaray’ı 2-1, deplasmanda Kayserispor’u 1-0, sahasında Demir Grup Sivasspor’u 1-0 ve yine sahasında Kardemir Karabükspor’u 3-1 yendi. Sarı kırmızılılar, ligin 21.haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada 1-0 öne geçmiş ancak karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sonuçlanmıştı.
7 KARŞILAŞMADA İSE GOL ATAMALADILAR
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de geride kalan 23 haftalık bölümde oynadığı 7 karşılaşmada ise gol atma başarısı gösteremedi.
Sarı kırmızılılar, ligin ikinci haftasında deplasmanda 2-0 kaybettiği Demir Grup Sivasspor, 11.haftada sahasında 2-0 kaybettiği Medipol Başakşehir ve 12.haftada deplasmanda 1-0 yenildiği Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında gol atamadı. Evkur Yeni Malatyaspor ayrıca ligde 13.haftada sahasında Beşiktaş, 14.haftada deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor, 18.haftada deplasmanda Osmanlıspor ve 22.haftada yine deplasmanda Bursaspor ile 0-0 berabere kalarak, toplamda 7 karşılaşmada rakip ağları havalandıramadı.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
FOTO: EYMS- K.Karabük maçı öncesi seremoni
Yalçın gidince ve Azubuike de olmayınca bu maçta daha iyi oynadık.karabük ün gücü belli.Defansif başarımızın aynısını rakip alanda gösteremiyoruz.Bautaib in şanslı gününü bekliyoruz.Böyle devam edemez.şans da biryere kadar olur.