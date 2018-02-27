EYMS Öne Geçtiği Maçları Kaybetmedi

Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, ligde öne geçtiği karşılaşmaları kaybetmedi. Sarı kırmızılılar, öne geçtiği 9 karşılaşmanın 8’ini kazanırken, 1’inde ise berabere kaldı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 23.haftasında sahasında Kardemir Karabükspor’u 3-1 yenerek, ligdeki puanını 31 çıkarttı ve yeniden 9’ncu sıraya yükseldi.

Ligde Demir Grup Sivasspor galibiyeti sonrası deplasmanda Antalyaspor’a 3-1 kaybeden sarı kırmızılılar, ardından sahasında Kasımpaşa ile 1-1, deplasmanda ise Bursaspor ile 0-0 berabere kalmıştı. Süper Lig’de geride kalan 3 hafta sonunda sahasında Kardemir Karabükspor’u 3-1’le geçen sarı kırmızılılar, önemli bir galibiyet alarak, haftayı kazançlı tamamladı.

Evkur Yeni Malatyaspor, geride kalan 23 haftalık bölümde ilk golü attığı karşılaşmaları kaybetmedi. Sarı kırmızılılar, ilk golü attığı 9 karşılaşmanın 8’ini kazandı, 1’inde ise berabere kaldı.

Evkur Yeni Malatyaspor, öne geçtiği karşılaşmalarda Osmanlıspor’u sahasında 3-1, deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 4-2, sahasında Trabzonspor’u 1-0, deplasmanda Gençlerbirliğini 1-0, sahasında Galatasaray’ı 2-1, deplasmanda Kayserispor’u 1-0, sahasında Demir Grup Sivasspor’u 1-0 ve yine sahasında Kardemir Karabükspor’u 3-1 yendi. Sarı kırmızılılar, ligin 21.haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada 1-0 öne geçmiş ancak karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

7 KARŞILAŞMADA İSE GOL ATAMALADILAR

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de geride kalan 23 haftalık bölümde oynadığı 7 karşılaşmada ise gol atma başarısı gösteremedi.

Sarı kırmızılılar, ligin ikinci haftasında deplasmanda 2-0 kaybettiği Demir Grup Sivasspor, 11.haftada sahasında 2-0 kaybettiği Medipol Başakşehir ve 12.haftada deplasmanda 1-0 yenildiği Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında gol atamadı. Evkur Yeni Malatyaspor ayrıca ligde 13.haftada sahasında Beşiktaş, 14.haftada deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor, 18.haftada deplasmanda Osmanlıspor ve 22.haftada yine deplasmanda Bursaspor ile 0-0 berabere kalarak, toplamda 7 karşılaşmada rakip ağları havalandıramadı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

FOTO: EYMS- K.Karabük maçı öncesi seremoni