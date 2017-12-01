EYMS Passolig’de Yükseldi

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Passolig kartlı taraftar sayısı artmaya devam ediyor. 629 bin 853 Passolig kartlı taraftar sayısıyla Galatasaray zirvede yer alırken, Evkur Yeni Malatyaspor, 43 bin 789 Passolig kartlı taraftar sayısı ile 10.sıraya yükseldi.

Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Malatya’da gerçekleştirdiği basın toplantısında Evkur Yeni Malatyaspor’un 2015-2016 yılında 10 bin olan Passolig kartlı taraftar sayısını 2016-2017 sezonunda 2,5 kat artırarak, 27 bin 500’e yükselttiğini ifade etmişti. Sarı kırmızılılar, kısa süre içerisinde bu sayısı 16 bin 289 artırarak, 2017-2018 sezonu içerisinde, 43 bin 789 Passolig kartlı taraftar sayısına ulaşarak, artışını sürdürdü.

Süper Lig’de Galatasaray, 629 bin 853 Passolig kartlı taraftar sayısıyla zirvede yer alırken, sarı kırmızılıları 604 bin 65 Passolig kartlı taraftar sayısıyla Fenerbahçe takip ediyor.

Süper Lig’de takımların Passolig kartlı taraftar sayıları şöyle:

“Galatasaray 629 bin 853, Fenerbahçe 604 bin 65, Beşiktaş 579 bin 128, Trabzonspor 189 bin 30, Atiker Konyaspor 120 bin 260, Bursaspor 116 bin 840, Antalyaspor 90 bin 342, Göztepe 48 bin 176, Kayserispor 48 bin 99, Evkur Yeni Malatyaspor 43 bin 789, Demir Grup Sivasspor 43 bin 67, Medipol Başakşehir 39 bin 143, Aytemiz Alanyaspor 28 bin 503, Osmanlıspor Futbol kulübü 23 bin 755, Kardemir Karabükspor 23 bin 711, Teleset Mobilya Akhisarspor 19 bin 467, Gençlerbirliği 15 bin 802, Kasımpaşa 11 bin 720.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi