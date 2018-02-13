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Malatya Haber -

EYMS PFDK’ya Sevk Edildi

EYMS PFDK’ya Sevk Edildi
  • 13.02.2018
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Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, “EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 09.02.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” denildi.

Yeni Malatya Gazetesi

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