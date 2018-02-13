EYMS PFDK’ya Sevk Edildi
Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.
Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, “EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 09.02.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” denildi.
Yeni Malatya Gazetesi
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