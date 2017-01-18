You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Örnek Resim


Opel Reklam
Malatya Haber -

EYMS PFDK’ya Sevk!

EYMS PFDK’ya Sevk!
  • 18.01.2017
  • 0

Evkur Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz Cumartesi İnönü Stadı’nda Sivasspor’la oynanan ve 0-0 sonuçlanan maçta taraftarlarının ‘çirkin ve kötü’ tezahüratı gerekçesiyle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevkedildi.

Hukuk Müşavirliği’nce, PFDK’ya sevkedilen E.Yeni Malatyaspor’la ilgili yazıda, “EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 14.01.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-SİVASSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”denildi.

Sivasspor Kulübü de, maça gelen taraftarlarının ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle yine PFDK’ya sevkedildi.

PFDK’nın Perşembe günkü toplantısında, sevkleri görüşeceği bildirildi.

Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."