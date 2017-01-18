EYMS PFDK’ya Sevk!
Evkur Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz Cumartesi İnönü Stadı’nda Sivasspor’la oynanan ve 0-0 sonuçlanan maçta taraftarlarının ‘çirkin ve kötü’ tezahüratı gerekçesiyle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevkedildi.
Hukuk Müşavirliği’nce, PFDK’ya sevkedilen E.Yeni Malatyaspor’la ilgili yazıda, “EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 14.01.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-SİVASSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”denildi.
Sivasspor Kulübü de, maça gelen taraftarlarının ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle yine PFDK’ya sevkedildi.
PFDK’nın Perşembe günkü toplantısında, sevkleri görüşeceği bildirildi.
Yeni Malatya Gazetesi