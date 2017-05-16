EYMS PFDK’ya Sevkedildi
Evkur Yeni Malatyaspor, 14 Mayıs Pazar günü Malatya İnönü Stadı’nda oynanan ve 1-1 sonuçlanan Boluspor maçındaki saha olayları gerekçe gösterilerek, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)’ya sevkedildi.
Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nin, sevk yazısında “EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 14.05.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.” denildi.
PFDK, Perşembe günkü toplantıda konuyu karara bağlayacak.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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