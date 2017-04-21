EYMS Puan Farkını Korumak İstiyor

TFF 1. Lig’de 28’nci hafta geride kalırken, Evkur Yeni Malatyaspor, üst üste iki maç kaybetmesine rağmen 53 puanla zirvedeki yerini korudu. Sarı kırmızılılar, Cumartesi günü 18.30’da Giresun Atatürk Stadı’nda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

Ligde 38’inci hafta maçları hafta içerisinde oynandı. Mücadelelerde alınan sonuçlar şu şekilde oluştu:

Bandırmaspor-Göztepe: 3-1

Sivasspor-Ümraniyespor: 0-0

Adana Demirspor-Giresunspor: 1-2

Evkur Yeni Malatyaspor-Eskişehirspor: 1-2

Altınordu-Boluspor: 2-0

Denizlispor-Şanlıurfaspor: 2-4

Mersin İdmanyurdu-Elazığspor: 0-2

Samsunspor-Manisaspor: 1-2

Büyükşehir Gaziantepspor-Balıkesirspor: 1-1

TFF 1. Ligde 26’ncı haftada deplasmanda Ümraniyespor’a 1-0, 27’nci haftada ise Malatya İnönü Stadı’nda Eskişehirspor’a 2-1 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor, Cumartesi günü Giresunspor ile oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak, hem avantajını sürdürmek hem de rakipleriyle arasındaki puan farkını açmak istiyor.

Ligde 29’uncu haftada oynanacak olan karşılaşmaların programı şöyle:

22 Nisan Cumartesi

16.00 Göztepe-Adana Demirspor

18.30 Giresunspor-Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan Pazar

13.00 Boluspor-Bandırmaspor

13.00 Ümraniyespor-Mersin İdmanyurdu

16.00 Elazığspor-Samsunspor

16.00 Eskişehirspor-Sivasspor

24 Nisan Pazartesi

17.00 Balıkesirspor-Altınordu

18.30 Manisaspor-Denizlispor

19.30 Şanlıurfaspor-Büyükşehir Gaziantepspor.

TFF 1. Ligde son puan durumu şöyle:

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi