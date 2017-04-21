EYMS Puan Farkını Korumak İstiyor
TFF 1. Lig’de 28’nci hafta geride kalırken, Evkur Yeni Malatyaspor, üst üste iki maç kaybetmesine rağmen 53 puanla zirvedeki yerini korudu. Sarı kırmızılılar, Cumartesi günü 18.30’da Giresun Atatürk Stadı’nda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.
Ligde 38’inci hafta maçları hafta içerisinde oynandı. Mücadelelerde alınan sonuçlar şu şekilde oluştu:
Bandırmaspor-Göztepe: 3-1
Sivasspor-Ümraniyespor: 0-0
Adana Demirspor-Giresunspor: 1-2
Evkur Yeni Malatyaspor-Eskişehirspor: 1-2
Altınordu-Boluspor: 2-0
Denizlispor-Şanlıurfaspor: 2-4
Mersin İdmanyurdu-Elazığspor: 0-2
Samsunspor-Manisaspor: 1-2
Büyükşehir Gaziantepspor-Balıkesirspor: 1-1
TFF 1. Ligde 26’ncı haftada deplasmanda Ümraniyespor’a 1-0, 27’nci haftada ise Malatya İnönü Stadı’nda Eskişehirspor’a 2-1 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor, Cumartesi günü Giresunspor ile oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak, hem avantajını sürdürmek hem de rakipleriyle arasındaki puan farkını açmak istiyor.
Ligde 29’uncu haftada oynanacak olan karşılaşmaların programı şöyle:
22 Nisan Cumartesi
16.00 Göztepe-Adana Demirspor
18.30 Giresunspor-Evkur Yeni Malatyaspor
23 Nisan Pazar
13.00 Boluspor-Bandırmaspor
13.00 Ümraniyespor-Mersin İdmanyurdu
16.00 Elazığspor-Samsunspor
16.00 Eskişehirspor-Sivasspor
24 Nisan Pazartesi
17.00 Balıkesirspor-Altınordu
18.30 Manisaspor-Denizlispor
19.30 Şanlıurfaspor-Büyükşehir Gaziantepspor.
TFF 1. Ligde son puan durumu şöyle:
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi