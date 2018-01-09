EYMS Rumen Golcü İçin Devrede

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Rumen golcü Claudiu Keseru için girişimde bulunduğu ve bu transferde büyük oranda mesafe kat ettiği ileri sürüldü.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren sarı kırmızılılarda gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Akın Çorap Giresunspor ile oynanan hazırlık karşılaşması sonrası açıklamada bulunan teknik direktör Erol Bulut, transfere dikkat çekerek, “Her zaman söylediğim gibi transfer şart. Bu transferleri maalesef bugüne kadar gerçekleştiremedik. Umut ediyorum ki en kısa zamanda istediğimiz transferleri gerçekleştirip, daha iyi konuma geliriz. Yönetimle transfer komitesi bu konuyla ilgili çalışıyor. Ama zaman daralıyor. Bizim transfer yapmamız şart, çalışmalar sürüyor” ifadelerini kullanmıştı.

Transfer çalışmaları kapsamında listelerinde bulunan isimlerle görüşen yönetimin, ileri uç için Romanyalı santrafor Claudiu Keseru için devrede olduğu ve bu transferde büyük bir mesafe kat ettiği ileri sürüldü.

Şuanda Ludugorets’in formasını giyen 1,80 metre boyundaki Keseru’nun kulübüyle 30 Haziran 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Forvet arkası ve sol kanatta da forma giyebilen sol ayaklı 31 yaşındaki Claudiu Keseru, Parva Liga’da bu sezon 16 karşılaşmada bin 78 dakika forma giyerken, 10 gol kaydedip, 5 asist yaptı.

Al Gharafa Sports Club, Tours FC, FC Libourne, SC Bastia, FCS Bucuresti, FC Nantes, SCO Angers ve PFK Ludogorets Razgrad takımlarının formalarını giydi.

SCO Angers formasıyla 124 karşılaşmada 42 gol atıp, 18 asist yapan Keseru, PFK Ludogorets Razgrad formasıyla 101 karşılaşmada 25 gol kaydedip, 17 asistlik performans gösterdi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi