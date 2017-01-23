EYMS Samsun Maçı Hazırlıklarına Başladı

TFF 1. Lig’de 18 hafta sonunda gol averajıyla ikinci sırada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 19’ncu haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligde 18 haftada 34 puan toplayan sarı kırmızılılar, lider Eskişehirspor ile aynı puana sahip olmasına karşın gol averajıyla haftayı ikinci sırada tamamladı. Ligde son olarak sahasında Mersin İdmanyurdu’nu 2-1 yenen Evkur Yeni Malatyaspor’da, Samsunspor karşılaşmanın hazırlıkları eksiklerle başladı.

Mersin İdmanyurdu maçında sakatlanan Mehmet Sak ile Sadık Çiftpınar’ın yanı sıra sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Murat Akça ve Boubacar Dialiba antrenmanda yer almadı. Öte yandan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav’ın cenaze törenine katılan teknik direktör İrfan Buz da ilk çalışmada yer almadı.

Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında ilk 11’de forma giyen oyuncular düz koşuyla antrenmanı tamamladı. Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında forma giymeyen ve yedek soyunan futbolcular ise düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından topla çalıştı.

Yeni Malatya Gazetesi