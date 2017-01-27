EYMS Samsun’a 4 Eksikle Gitti

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü İrfan Buz, Samsunspor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlandıklarını kaydederek, deplasmandan 3 puan alıp, galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

Buz, takımdaki eksik futbolcuların çokluğuna rağmen takım olarak Samsunspor maçına iyi bir şekilde hazırlandıklarını, deplasmanda tek düşüncelerinin 3 puan olduğunu ifade etti.

Samsunspor ile son derece önemli bir karşılaşma oynayacaklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, “Bizim adımıza oldukça önemli bir karşılaşma. Hafta içerisinde takım olarak bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Deplasmandan 3 puanla dönmek istiyoruz” dedi.

SARI KIRMIZILILAR 4 EKSİKLE GİTTİ

Evkur Yeni Malatyaspor, Samsunspor deplasmanına sakatlıkları nedeniyle 4 fuıtbolcusundan yoksun gitti.

Sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Murat Akça, Mehmet Sak ve Boubacar Dialiba (fotoğraftaki), Karadeniz ekibi karşısında forma giyemeyecek.

Teknik direktör İrfan Buz’un Samsunspor karşısında yeni transferler Sezer Özmen ve Ferhat Kiraz ile birlikte sol bekte Osman Fırat’a görev vermesi bekleniyor.

Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında kart cezalısı olduğu için kadroda yer alamayan forvet oyuncusu Eren Tozlu’nun da Samsunspor maçında ilk 11’de olması bekleniyor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi