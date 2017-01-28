EYMS Samsunspor’la Karşı Karşıya Geliyor

TFF 1. Lig’de Samsunspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, 3 puan için bugün Samsun’da karşı karşıya geliyor. Samsunspor, sahasında 3 puanı alıp, yükselişe geçmenin hesaplarını yapıyor. Şampiyonluk yarışını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp, kızışan zirve yarışında yara almamak istiyor.

Ligde ikinci yarı büyük bir heyecana sahne olurken, her geçen hafta nefesleri kesiyor. Zirve yarışı veren takımlar, üst sıralardan kopmamak, alt sıradaki takımlar ise küme düşme korkusunu yaşamamak için mücadele veriyor.

Sezona istediği gibi başlayamayan ve alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Samsunspor, devre arasında yaptığı transferlerle yükselişe geçmeyi hedefliyor. Kırmızı beyazlılar, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u yenerek, alt sıralardan kurtulma adına ilk adımı atmanın hesaplarını yapıyor.

Ligin ikinci yarısına sahasında üst üste oynadığı iki karşılaşmayla başlayan Evkur Yeni Malatyaspor, 4 puan topladı ve zirve yarışını sürdürdü. Bu sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkan ve zorlu yarışı sürdüren sarı kırmızılılar, Samsunspor’u deplasmanda yenerek, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

LİGDEKİ 2 GALİBİYETLERİNİ SAHALARINDA ALDILAR

Samsunspor, ligde geride kalan 18 haftada 11 puan topladı. Kırmızı beyazlılar, son sıradaki Mersin İdmanyurdu’nun 1 puan önünde 17’nci sırada bulunuyor.

Karadeniz ekibi, ligde 18 haftada 2 galibiyet, 5 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. Kalesinde 26 gol gören Samsunspor, 18 haftada sadece 6 gol atabildi.

Samsunspor, ligdeki 2 galibiyetini sahasında aldı. İç sahada 8 karşılaşmaya çıkan Karadeniz temsilcisi, 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 10 puan topladı.

DEPLASMANDA 13 PUAN TOPLADI

Evkur Yeni Malatyaspor, ligdeki 34 puanın 13’ünü deplasmanda toplayarak, deplasmanda Denizlispor’dan sonra en çok puan kazanan takım oldu.

Sarı kırmızılılar, dış sahada 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Malatya ekibi, deplasmanda 8 maçta 13 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü.

Zirvede Eskişehirspor ile birlikte 34 puanın bulunan Evkur Yeni Malatyaspor, 18 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik,4 mağlubiyet aldı.

İKİ TAKIMIN BEŞİNCİ RANDEVUSU

Samsunspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, 29 Ocak Pazar günü beşinci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın daha önceki 4 randevusunda 2 maç berabere sonuçlanırken, 1 karşılaşma Samsunspor, 1 karşılaşma ise Evkur Yeni Malatyaspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

İki takım ilk olarak 2014 yılında Ziraat Türkiye Kupası’nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 sonuçlanan karşılaşmayı, penaltı atışları sonucu Samsunspor 4-1 kazandı.

Samsunspor ve Evkur Yeni Malatyaspor’un iki ve üçüncü randevusu ise geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’de oldu. Ligin ilk yarısında Malatya İnönü, ikinci yarıda ise Samsun 19 Mayıs Stadı’nda oynanan karşılaşmalar 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sezonun ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı ise Evkur Yeni Malatyaspor’un Dialiba’nın golüyle 1-0 kazandı.

MAÇ PAZAR GÜNÜ 16.00’DA

Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması 29 Ocak Pazar günü 16.00’da Samsun 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak.

Saat 16.00’da başlayacak olan karşılaşmayı Süper Lig hakemi Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılıklarını Süper Lig Yardımcı Hakemleri Süleyman Özay ile Mustafa Savranlar yapacak.

Kritik mücadele TRT Spor ve TRT Kürdi ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi