EYMS Sezer Özmen İle Anlaştı

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran stoper Sezer Özmen ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor kadrsounda bulunan ancak sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Sezer Özmen’in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor oldu. TFF 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Evkur Yeni Malatyaspor, 24 yaşındaki Özmen ile anlaşma sağladı. Savunma oyuncusu 1. Lig’de bugüne kadar 97 kez, Süper Lig’de de 15 kez forma giydi.

“İKİNCİ YARIDA TFF 1. LİG’DEKİ FORVETLERE HAZIRIM”

Radyospor’da yayınlanan ‘Futbolun Aktörleri’ programına katılan Özmen, budan sonraki süreç için iddialı konuştu.

Özmen, Aytemiz Alanyaspor ile yaşadığı ayrılıkla ilgili olarak, “Sezon başında nedensiz bir şekilde kadro dışı bırakıldık. Hüseyin Kalpar tarafından istenmediğim söylendi. Ben de saygı duydum. Takımdan daha iyi çalıştım. Geçen sene yaptığımız idmanlardan daha iyi idmanlar yaptım. Sadece maç eksiğim var” dedi.

TFF 1. Lig için hazır olduğunu ifade eden Özmen, şunları söyledi: “İnsanlar beni 34 yaşında sanıyor ama ben daha 24 yaşındayım. Önümde önemli gelecek var. Bunu değerlendirmek istiyorum. Drogba, Burak Yılmaz, Emenike gibi forvetlere karşı oynadım. TFF 1. Lig’deki iyi forvetlere hazırım ikinci yarıda.”

SEZER ÖZMEN KİMDİR?

Sezer Özmen, Futbola 2005’te Bakırköyspor’da başladı. İstanbul şampiyonasındaki performansı ile dikkat çeken Özmen, bir sene sonra Beşiktaş’a transfer edildi. 2007-08 sezonu 16 yaş altı takımda forma giydi. Özmen 2008-09 sezonunda ilk kez Beşiktaş A2 forması da giydi. Sonraki iki sezon ise A2 takımının değişmez isimlerinden oldu.

2010’da profesyonel sözleşme imzaladı ve tecrübe kazanması için Çaykur Rizespor’a kiralandı. 2012-2013 sezonun öncesinde ise Beşiktaş’ta teknik direktörlüğü Samet Aybaba’nın getirilmesiyle takıma geri çağırıldı. Fakat performansı beğenilmeyerek iki sezon kiralık olarak forma giydiği Çaykur Rizespor’a satıldı. Beşiktaş tarafından tecrübe kazanması için 2010-11 sezonunda Çaykur Rizespor’a kiralandı. Sezon sonu kiralık süresi bir sezon daha uzatıldı. Çaykur Rizespor’la 2010-11 sezonunda 13’ü ilk 11 olmak üzere 16 maçta forma giydi. 2011-12 sezonunda 27’si ilk 11 olmak üzere 28 maça çıkıp 2 gol attı. 2012-2013 sezonunda Çaykur Rizespor ile 4 Yıllık sözleşme imzaladı.

18 Temmuz 2015 tarihinde Fransa 2. Futbol Ligi takımlarından FC Metz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Transferinin ardından yaptığı bir röportajda hedeflerini ve idolünü şu şekilde açıkladı: “Stoperlerin topu oyuna sokma zaafı var, Bu algıyı yıkmak ve Avrupa’nın en iyisi olmak istiyorum. 1 numara olarak gördüğüm Popescu’yu da geride bırakacağıma inanıyorum.” Metz’de 5’i ilk 11 olmak üzere 7 lig karşılaşmasında forma giydi. 14 Kasım 2015 tarihinde Paris’in farklı noktalarında gerçekleştirilen saldırılar sonrasında takım içerisinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle 29 Aralık 2015 tarihinde Metz ile kontratını karşılıklı olarak feshetti.

Özmen, 2 Ocak 2016 tarihinde Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor ile sözleşme imzaladı. Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran Özmen, Evkur Yeni Malatyaspor ile anlaştı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

İlk kez 2007’de Villa de Santiago Teide turnuvası için U-15 kadrosuna çağrılsa da bu seviyede hiç forma giymedi. Aralık 2008’de İsrail Kış Turnuvası kapsamında U-17 kadrosuna çağrıldı ve 15 Aralık 2008’de Sırbistan karşısında ilk kez U-17 formasını giydi. Daha sonra Şubat 2009’da La Manga turnuvasında 2 grup maçında forma giydi.

2009’da Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemelerinde elit grup maçlarına çağrıldı ancak elemelerde forma giymedi. Türkiye grup birincisi olarak turnuvaya katıldı. Sezer Özmen, Hollanda’ya 2-1 yenildikleri maçta 90 dakika forma giydi. Türkiye grup üçüncüsü oldu ve bir üst tura çıkamasa da 2009 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandılar. Sezer Özmen de millî kadroya çağrıldı. Grup maçlarında Yeni Zelanda karşısında 90 dakika forma giydi. 2. tura çıkan Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ile oynadı. 39. dakikada Oğulcan Gökçe’nin gördüğü kırmızı kart sonrası Abdullah Ercan tarafından oyuna sokulan Sezer Özmen kendini bu maçta gösterdi. Çeyrek finalde ilk 11’de oynayan Özmen’li Türkiye, rakibi Kolombiya’ya penaltılarla elendi.

2010 U-17 Dünya Kupası’ndan kısa süre önce İrlanda ile oynanan bir hazırlık maçında sonradan oyuna girerek U-18 seviyesinde de millî oldu. Takımla beraber Valentin Granatkin turnuvasına katılan Özmen, 3 grup maçında da ilk 11’de forma giydi ancak Ukrayna ile oynanan son grup maçında 89. dakikada kırmızı kart gördü. Böylece yarı finalde oynamadı.

2010 yılından itibaren U-19 formasını giymeye başlayan, Sezer Özmen, Avrupa Şampiyonası elemelerinde takımda ilk 11’de maça çıktı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi