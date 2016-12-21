EYMS Sezer’le Görüşmüş
TFF 1.Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Evkur Yeni Malatyaspor, transfer görüşmeleri kapsamında Alanyaspor’dan ayrılan defans oyuncusu Sezer Özmen ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Devre arası transfer çalışmalarının startını veren sarı-kırmızılı yönetim, savunmaya takviye yapmak için harekete geçti. Devre arası transfer sezonunun açılmasıyla birlikte 3 ya da 4 takviye yapmayı planlayan Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi, savunma takviyesi için ilk ismi seçti. Alanyaspor’dan bedelsiz olarak ayrılan defans oyuncusu Sezer Özmen’i kadrosuna dahil etmek isteyen Malatya ekibi, 24 yaşındaki futbolcuyla İstanbul’da masaya oturdu.
Yapılan görüşmenin olumlu geçtiği öğrenilirken, tarafların düşünmek için zaman istedikleri ifade edildi. Futbola Bakırköyspor’da başlayıp daha sonra Beşiktaş altyapısına transfer olan Sezer Özmen, burada profesyonel sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı takımda şans bulamayan genç oyuncu, Rizespor’a transfer oldu. Rize’nin ardından yarım sezon sezon Samsunspor’da oynayan, ardından da Fransa’nın Metz takımında forma giyen Sezer, daha sonra Alanyaspor’a imza attı. Antalya temsilcisinde beklediği şansı bulamayan genç futbolcu, kulüpten ayrılma kararı aldı.
iha
Bu yönetimle olmaz deyip akıl verenler.Evet sizinle olur değil mi.Ancak boş boş konuşun.Hangi yönetimle olur aceba. Bugün bu yönetim bıraksa ve belediyenin desteği olmasa bu kulüp ortada kalır.Boş boş konuşmayın…
Bu yonetimle olmaz nedenmi derseniz yedek klubesinde ise yarar futbolcun yok kadro dar forvet forvet arkasi 10 numara stoper kaleci sag bek. Önlibero cok oyuncu gerekli kesinlikle yollanmasi gerekenler sedat kaleci hakan murah akca derhal kadro dışı birakilmalilar
Malatyasporumuzun sozde anlastıgı sezer özmen transferın olmadıgını anlaşamadıgını acıkladı …?
orta sahaya bilal kısa gibi bir adam
sezer iyi transfer olabilir
Bana biri çıkıp diyebilir mi, bu takımın orta sahası dinamo gibi tıkır tıkır işliyor?! Sedat tecrübeli evet. Ama sahada topu kaybettiği an yerinde kalıyor. Nefesi tükeniyor. 90 dakika çok fazla geliyor.
Bu takımın önce gol yememesi gerekir.Gol atıyoruz.