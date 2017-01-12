EYMS Sivas Maçı Hazırlığını Sürdürdü

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, 14 Ocak Cumartesi günü 13.00’da Malatya İnönü Stadı’nda Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Ligin ilk yarısını 30 puanla ikinci yarıda tamamlayan sarı kırmızılılar, ikinci yarının ilk maçında Cumartesi günü Malatya İnönü Stadı’nda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Devre arası kamp çalışmalarını Antalya’da gerçekleştiren Malatya ekibi, Sivasspor maçının hazırlıklarına Malatya’da devam etti.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde, teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki çalışmaya bütün futbolcular katıldı.

Antrenman öncesi saha ortasında futbolcularla bir araya gelen teknik direktör İrfan Buz, bütün futbolcularla tokalaşarak, kısa süreli bir toplantı yaptı.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonrası futbolcular iki gruba ayrılarak pas çalışması gerçekleştirdi. Kaleciler ise takımdan ayrı çalıştı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi