EYMS- Sivasspor Maçı İnönü Stadı’nda

TFF 1. Lig’de ikinci yarının ilk haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Sivasspor arasında oynanacak olan karşılaşmanın stadı belli oldu.

Bir süredir Evkur Yeni Malatyaspor’un iç saha maçlarını İstanbul’da oynayabileceği tartışmalarına son nokta konuldu. Yönetimin yaptığı toplantı sonrası teknik heyetle bir görüşme gerçekleştirdiği ve maçların Malatya’da oynanmasına karar verdiği öğrenildi. Buna göre, Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor karşılaşması 14 Ocak Cumartesi günü 16.00’da Malatya İnönü Stadı’nda oynanacak.

TFF, STADI İNÖNÜ OLARAK AÇIKLAMIŞTI

Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi, Malatya İnönü Stadı’nın zemininin iyi olmadığı gerekçesiyle, ilk 5 iç saha maçının İstanbul’da oynanması yönünde karar almıştı.

Malatya spor kamuoyunda büyük bir tartışmaya neden olan bu karar sonrası Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçının nerede oynanacağı büyük bir merak konusu oldu. Sosyal medya üzerinden maçın İstanbul’da Beşiktaş’ın stadı Vodafone Arena’da oynanacağı söylentileri kafalarda karışıklık oluşmasına neden oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, maçın oynanacağı stadı Malatya İnönü Stadı olarak günler öncesinden açıklarken, yönetimin maçın başka bir yerde oynanması için girişimde bulunmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

YÖNETİM BİR ARAYA GELDİ VE KARAR ALDI

Maçların nerede oynanacağı konusunda çıkan tartışmalar ve ortaya atılan farklı fikirlerle ilgili olarak sarı kırmızılı yönetim bir araya gelip toplantı yaptı.

Yönetim kurulu toplantısı sonrası kulüp başkanı Adil Gevrek, Antalya kampında sportif direktör Ali Ravcı, teknik direktör İrfan Buz ve kulüp müdürü Selçuk Günaydın ile bir araya gelerek, stat konusunda net bir karara vardı.

Görüşmelerin ardından alınan ortak karar sonrası TFF’ye başvurudan vazgeçildiği ve Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçının Malatya İnönü Stadı’nda oynanmasına karar verildiği öğrenildi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi