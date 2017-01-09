You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Örnek Resim


Opel Reklam
Malatya Haber -

EYMS- Sivasspor Maçı İnönü Stadı’nda

EYMS- Sivasspor Maçı İnönü Stadı’nda
  • 09.01.2017
  • 0

TFF 1. Lig’de ikinci yarının ilk haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Sivasspor arasında oynanacak olan karşılaşmanın stadı belli oldu.

Bir süredir Evkur Yeni Malatyaspor’un iç saha maçlarını İstanbul’da oynayabileceği tartışmalarına son nokta konuldu. Yönetimin yaptığı toplantı sonrası teknik heyetle bir görüşme gerçekleştirdiği ve maçların Malatya’da oynanmasına karar verdiği öğrenildi. Buna göre, Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor karşılaşması 14 Ocak Cumartesi günü 16.00’da Malatya İnönü Stadı’nda oynanacak.

TFF, STADI İNÖNÜ OLARAK AÇIKLAMIŞTI

Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi, Malatya İnönü Stadı’nın zemininin iyi olmadığı gerekçesiyle, ilk 5 iç saha maçının İstanbul’da oynanması yönünde karar almıştı.

Malatya spor kamuoyunda büyük bir tartışmaya neden olan bu karar sonrası Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçının nerede oynanacağı büyük bir merak konusu oldu. Sosyal medya üzerinden maçın İstanbul’da Beşiktaş’ın stadı Vodafone Arena’da oynanacağı söylentileri kafalarda karışıklık oluşmasına neden oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, maçın oynanacağı stadı Malatya İnönü Stadı olarak günler öncesinden açıklarken, yönetimin maçın başka bir yerde oynanması için girişimde bulunmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

YÖNETİM BİR ARAYA GELDİ VE KARAR ALDI

Maçların nerede oynanacağı konusunda çıkan tartışmalar ve ortaya atılan farklı fikirlerle ilgili olarak sarı kırmızılı yönetim bir araya gelip toplantı yaptı.

Yönetim kurulu toplantısı sonrası kulüp başkanı Adil Gevrek, Antalya kampında sportif direktör Ali Ravcı, teknik direktör İrfan Buz ve kulüp müdürü Selçuk Günaydın ile bir araya gelerek, stat konusunda net bir karara vardı.

Görüşmelerin ardından alınan ortak karar sonrası TFF’ye başvurudan vazgeçildiği ve Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçının Malatya İnönü Stadı’nda oynanmasına karar verildiği öğrenildi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

 

Etiketler: / /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."