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Malatya Haber -

EYMS- Sivasspor Maçının Hakemi

EYMS- Sivasspor Maçının Hakemi
  • 12.01.2017
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TFF 1. Lig’de 17’nci hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler açıklandı. Evkur Yeni Malatyaspor ile Sivasspor arasında 14 Ocak Cumartesi günü Malatya İnönü Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmayı Kutluhan Bilgiç yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), TFF 1. Lig’de 17’nci haftada görev alacak hakemleri açıkladı. Buna göre, Evkur Yeni Malatyaspor ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmayı İzmir Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bilgiç’in yardımcılıklarını Manisa Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Volkan Narinç ile İzmir Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi İlker Takpak yapacak.

TFF 1. Lig 17’nci hafta maçları 14, 15 ve 16 Ocak’ta oynanacak. Karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

14 Ocak Cumartesi

13.00 Ümraniyespor-Balıkerispor: Özgüç Türkalp

13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor: Kutluhan Bilgiç

16.00 Elazığspor-Şanlıurfaspor: Erkan Özdamar

18.30 Manisaspor-Boluspor: Serkan Tokat

15 Ocak Pazar

13.00 Bandırmaspor-Samsunspor: Mustafa Öğretmenoğlu

13.00 Göztepe-Denizlispor: Murat Özcan

14.30 Eskişehirspor-Altınordu: Mustafa İlker Coşkun

18.30 Adana Demirspor-Mersin İdmanyurdu: Abdullah Yılmaz

16 Ocak Pazartesi

18.30 Giresunspor-Büyükşehir Gaziantepspor: Bahattin Şimşek.

Yeni Malatya Gazetesi

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Yorumlar
  1. Ahmet dedi ki:
    12 Ocak 2017, 16:51

    Yine İzmir bölgesinden bir hakem. Düşündürücü!

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