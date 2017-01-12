EYMS- Sivasspor Maçının Hakemi
TFF 1. Lig’de 17’nci hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler açıklandı. Evkur Yeni Malatyaspor ile Sivasspor arasında 14 Ocak Cumartesi günü Malatya İnönü Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmayı Kutluhan Bilgiç yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), TFF 1. Lig’de 17’nci haftada görev alacak hakemleri açıkladı. Buna göre, Evkur Yeni Malatyaspor ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmayı İzmir Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bilgiç’in yardımcılıklarını Manisa Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Volkan Narinç ile İzmir Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi İlker Takpak yapacak.
TFF 1. Lig 17’nci hafta maçları 14, 15 ve 16 Ocak’ta oynanacak. Karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:
14 Ocak Cumartesi
13.00 Ümraniyespor-Balıkerispor: Özgüç Türkalp
13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor: Kutluhan Bilgiç
16.00 Elazığspor-Şanlıurfaspor: Erkan Özdamar
18.30 Manisaspor-Boluspor: Serkan Tokat
15 Ocak Pazar
13.00 Bandırmaspor-Samsunspor: Mustafa Öğretmenoğlu
13.00 Göztepe-Denizlispor: Murat Özcan
14.30 Eskişehirspor-Altınordu: Mustafa İlker Coşkun
18.30 Adana Demirspor-Mersin İdmanyurdu: Abdullah Yılmaz
16 Ocak Pazartesi
18.30 Giresunspor-Büyükşehir Gaziantepspor: Bahattin Şimşek.
Yeni Malatya Gazetesi
Yine İzmir bölgesinden bir hakem. Düşündürücü!