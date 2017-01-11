EYMS- Sivasspor Maçının Yayın Kanalı

TFF 1. Lig’de ikinci yarının ilk hatasında oynanacak olan karşılaşmaların hangi kanalardan yayınlanacağı açıklandı.

TFF 1. Ligin yayıncı kuruluğu TRT, ligin 17’nci haftasında canlı olarak yayınlanacak olan maçların programını açıkladı. Buna göre, 5 maç TRT Spor, 2 maç TRT Avaz, 2 maç ise TRT Türk ekranlarından yayınlanacak. Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor karşılaşması, Cumartesi günü 13.00’da TRT Spor ekranlarından seyirciyle buluşacak.

14, 15 ve 16 Ocak tarihlerinde oynanacak olan 17’nci hafta maçlarının yayın kanalları şöyle:

14 Ocak Cumartesi

13.00 Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı Ümraniyespor-Balıkesirspor/TRT Avaz

13.00 Malatya İnönü Stadı Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor/TRT Spor

16.00 Elazığ Atatürk Stadı Elazığspor-Şanlıurfaspor/TRT Türk

18.30 Manisa 19 Mayıs Stadı Manisaspor-Boluspor/TRT Spor

15 Ocak Pazar

13.00 Bandırma 17 Eylül Stadı Bandırmaspor-Samsunspor/TRT Avaz

13.00 Bornova Stadı Göztepe-Denizlispor/TRT Spor

16.00 Stat henüz belli değil Eskişehirspor-Altınordu/TRT Türk

18.30 5 Ocak Fatih Terim Stadı Adana Demirspor-Mersin İdmanyurdu/TRT Spor

16 Ocak Pazartesi

18.30 Giresun Atatürk Stadı Giresunspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyesppor/TRT Spor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi