EYMS Store Böyle Olacak
Evkur Yeni Malatyaspor tarafından AVM’de açılacak olan kulüp mağazasının planlanan şekli kamuoyuyla paylaşıldı.
İlk kulüp mağazasını Eski Belediye Meydanı’nda konteynerde açan sarı-kırmızılı takım, yoğun ilgi karşısında taleplere daha iyi cevap verilmek için ikinci şubesini açma kararı aldı. Bir AVM’de Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin resmi ürünlerinin satışını yapan mağazaların yanına açılması planlanan Yeni Malatyaspor Mağazası’nın planlanan görüntüsü kulüp tarafından paylaşıldı.
Mağazanın konsept olarak göze hitap edecek şekilde planladığı ve içerisinde kulübün giyim ürünlerinden süs eşyalarına kadar bütün lisanlı ürünlerinin satışının yapılacağı bildirildi.
Yeni Malatyaspor Mağazası’nda kurulum çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanacağı ve mağazanın 2 ay içerisinde faaliyet verir duruma getirileceği belirtildi.
iha
Bence yeni malatyaspor olmalı evkur zaten reklamı storede reklama ne gerek var bjk gs reklamını koymuş mu m? Cok saçma bu işi de stad gibi ellerine bulaştıracaklar bir malatyalı olarak ben o storeden ürün almam albenisi bi gösterişi yok şu forma icin renk takıntısına giren arkadaslar bu takım iki rengi var diger takimlar gibi gs pembe turuncu forması gibi bjk gri forması gibi arkadaşlar eger bu tür şeyleri kaldıramiyorsanız efsane malatyasporla karıştırıp karşılaştırıyosanız gidin de o takıma da hafta sonu amatörde destek cıkında görelim konuşmak yazmakla olmuyo bu takımı bari rahat bırakın
Bu takımın rengi sarısıyahlımı sarıkırmızımı anlamış değilim
Sponsor isminden ziyade önündeki ( yeni ) kelimesinin en kısa sürede kalkarsa iyi olur. Tabi önünde hukuki bir engel yoksa.
vizyonlu güzel bir iş olmuş. en kısa sürede yeni isminden kurtulmamız lazım ayrıca haberde ki bir avm lafı dikkatimi çekti neden malatyapark yazılmadı ?
Ha onu bidaha söyle.
Allah rızası için MALATYASPOR yapın yeter artıkkkk!
Ulusal televizyonlarda bile bütün spor yazarları olsun maç anlatan spikerler olsun MALATYASPOR diye hitap ediyorlar.
Efsane nin tarihinden geçmişinden bahsediyorlar ya!
Efsaneler taklit edilmez ancak saygı duyulur yenimalatya malatyaspor olmaz malatyayı temsil eden her takımı destekleriz