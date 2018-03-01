EYMS Taktik Çalıştı

Spor Toto Süper Ligin 24.haftasında Pazar günü 16.00’da deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’de 23 haftalık bölümde 8 galibiyet, 7 beraberlik, 8’de mağlubiyet alarak 31 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 24.haftasında 21 puanla küme düşme hattında bulunan Atiker Konyaspor’a konuk olacak.

Ligin 23.haftasında sahasında Kardemir Karabükspor’u 3-1 yenerek moral depolayan sarı kırmızılılar, Atiker Konyaspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek, zorlu periyoda iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

TAKTİK ÇALIŞMA YAPTILAR

Süper Ligin 24.haftasında Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, karşılaşmanın taktik provasını yaptı.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde, teknik direktör Erol Bulut nezaretinde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda kısa pas ve top kapma çalışmasıyla süren antrenman, teknik ve taktik çalışmanın ardından sona erdi.

MHP’DEN MORAL ZİYARETİ

MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, Evkur Yeni Malatyaspor’un antrenmanını ziyaret ederek, teknik heyet ve futbolculara Atiker Konyaspor maçı öncesi hem moral verdi hem de tatlı ikramında bulundu.

Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, “Malatyalılar her zaman arkamızda 12’nci güç olarak bizi destekliyorlar. Bize çok iyi destek veriyorlar sağ olsunlar. İnşallah bu şekilde önümüzdeki maçlarda da yanımızda olmaya devam edecekler. Ben ziyaretlerinden dolayı başkanıma teşekkür ediyorum” dedi.

MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya ise takıma başarılar dileyerek, “Yeni Malatyasporumuza desteğimiz her zaman devam edecek. Bugünde yalnız bırakmak istemedik. Çok başarılı bir gidişatları var. Yeni Malatyasporumuz inşallah önümüzdeki Konya maçında da sonrasındaki Fenerbahçe maçında da başarıya ulaşacaktır. Biz takımımıza, yönetime ve başta Erol hoca olmak üzere teknik heyete başarılar diliyoruz. İnşallah bundan sonra hedefimiz ilk 5 olur” diye konuştu.

Yeni Malatya Gazetesi