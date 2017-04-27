EYMS Taktik Çalıştı

TFF 1. Lig’in 30. haftasında Göztepe ile şampiyonluk yolunda oldukça kritik bir müsabakaya çıkacak Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın taktik çalışmasını İnönü Stadı’nda gerçekleştirdi.

Futbolcuların istekli ve moralli olduklarının gözlendiği antrenmana bütün futbolcular katıldı. Göztepe ile oynanacak maçın kazanılması halinde şampiyonluk kupasının görüneceğini oyuncularıyla paylaşan İrfan Buz, saha ortasındaki kısa toplantının ardından antrenman programına geçti. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından kısa bir çıkış yapan oyuncular daha sonra istasyon malzemeleriyle işaretlenmiş alanlarda pas ve koordinasyon çalıştı. Kısa süren bu çalışmanın ardından yan top ve şut çalışan oyuncular son bölümde çift kale maç oynadı. Çift kale sırasında özellikle geriye dönüşler, savunma kayışları ve orta sahadan ileriye çıkışları anlatan Buz’un oldukça gergin ve hırslı oluşu dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren idmanın ardından futbolcular açma germe yaparak, takım otobüsüyle tesislere döndü.

Takımı bugünden itibaren tesislerde kampa alan İrfan Buz’un Göztepe’nin videolu analizini yaptırarak, şans vereceği isimlerle rakibin zaaflarını paylaşacağı öğrenildi.

iha