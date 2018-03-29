EYMS Telafi, Gençlerbirliği Dipten Çıkma Peşinde

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Cumartesi günü sahasında Ankara ekibi Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği’ni yenerek son iki haftada aldığı mağlubiyeti telafi etmek, Gençlerbirliği ise zorlu deplasmandan puan çıkarıp, tehlike hattından uzaklaşmak istiyor.

Süper Ligin 27.haftasında Cumartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği 13.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Ligde son iki haftada iki mağlubiyet alan ve 34 puanla 10.sırada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor, Ankara temsilcisini yenerek, yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

EYMS, 26 HAFTADA 9 GALİBİYET ALDI

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de geride kalan 26 haftada 9 galibiyet, 7 beraberlik, 10’da mağlubiyet alarak 34 puan topladı. Sarı kırmızılılar, 34 puanın 19’ubu sahasında, 15’ini ise deplasmanda elde etti.

Ligde geride kalan 26 haftalık süreçte 13 kez sahasında karşılaşma oynayan Evkur Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 4’te mağlubiyet aldı.

Sarı kırmızılılar sahasında Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor, Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor’u mağlup etmişti.

GENÇLERBİRLİĞİ TEHLİKE HATTININ İÇİNDE

Süper Lig’de geride kalan 26 haftalık dilimde 27 puan toplayan Gençlerbirliği küme düşme potasının içerisinde yer alıyor.

Ligde geride kalan 26 haftada 6 galibiyet, 9 beraberlik, 11’de mağlubiyet alan Ankara temsilcisi 27 puan toplayabildi.

Kırmızı siyahlılar, şuana kadar deplasmanda oynadığı 13 karşılaşmada ise sadece 1 kez galip gelebilirken, 5 karşılaşmada berabere kaldı, 7 karşılaşmayı ise kaybetti.

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

Evkur Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde ilk kez bu sezon karşılaştı. İlk yarıda Ankara’da oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 1-0 kazanmıştı. Karşılaşmada sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golü Khalid Boutaib kaydetti.

İki ekip daha önce 1’i Türkiye Kupası, 1’i TSYD Ankara Kupası, 1’i ise Süper Lig olmak üzere 3 karşılaşmada karşı karşıya geldi. 2011’de Ankara’da oynanan kupa maçını 2-0 kazanan Gençlerbirliği, 2017’de oynanan TSYD Ankara Kupası’ndan da 1-0 üstünlükle ayrıldı. Süper Lig’de Ankara’da oynanan karşılaşmayı ise Evkur Yeni Malatyaspor 1-0 kazandı.

Evindeki son maçta Fenerbahçe’ya 2-0 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor, o karşılaşmaya iç sahada dört maçlık yenilmezlik serisiyle çıkmıştı. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe mağlubiyeti öncesi 3 galibiyet, 1’de beraberlik almıştı.

Evkur Yeni Malatyaspor, iki haftadır sahadan puansız ayrılıyor. Sarı kırmızılılar, daha önce oynadığı 12 karşılaşmada aynı sayıda yenilgi almıştı.

Ligdeki son iki maçında altı gol yiyen Evkur Yeni Malatyaspor, ondan önceki toplam dokuz maçta kalesinde aynı sayıda gol görmüştü.

Ligde dört maçtır galibiyete hasret olan Gençlerbirliği (2B 2M), bu seriden önce oynadığı son dokuz maçta yenilgi yüzü görmemişti (4G 5B).

Bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda sadece bir kez kazanabilen Gençlerbirliği (5B 7M), tek galibiyetini ligin son sırasındaki Kardemir Karabükspor karşısında aldı. Ayrıca Ankara ekibinin 2-0 kazandığı o maç, bu süreçte kalesinde gol görmediği tek dış saha karşılaşmasıydı.

23 maçtır lehine penaltı düdüğü çalınmayan Gençlerbirliği, bu alanda ligin en uzun serisine sahip. Kırmızı siyahlılar, bu sezon sadece ligin üçüncü haftasındaki Fenerbahçe maçında penaltı kullandı.

Bu sezon ligde en fazla faul yapan takım Gençlerbirliği (454). Evkur Yeni Malatyaspor ise sadece Başakşehir (329) ve Alanyaspor’dan (344) daha fazla faul yaptı (353).

Evkur Yeni Malatyaspor’un ligde attığı son 14 golün sekizinde Khalid Boutaib’in direkt katkısı var (yedi gol, bir asist). Boutaib, ayrıca ligin ilk 26 haftalık bölümünde en fazla hava topu kazanan santrfor (102).

Gençlerbirliği’nin ligde attığı son dört golün ikisinde Abdul Khalili’nin (bir gol ve bir asist) direkt katkısı var.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com