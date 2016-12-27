EYMS Transfer Çalışmalarını Hızlandırdı

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılılar, yeni transferlerini devre arası kamp çalışmalarına kadar yetiştirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Devre arası transfer çalışmalarında ilk olarak stoper mevkiinde forma giyen Sezer Özmen’i kadrosuna katan Evkur Yeni Malatyaspor, teknik heyetin raporu doğrultusunda pivot santrafor ve orta saha için arayışlarını sürdürüyor.

Sezer Özmen’i kadrosuna katarak savunma hattını daha da güçlendiren sar kırmızılı yönetim, teknik direktör İrfan Buz’un isteği doğrultusunda pivot santrafor transferi için harekata geçti.

KADROYU GÜÇLENDİRMEK İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen yönetim, ilk olarak İstanbul’da sportif direktör Ali Ravcı ile bir araya gelmiş ve değerlendirmede bulunmuştu.

Sportif direktör Ali Ravcı’nın sunduğu rapor doğrultusunda bir toplantı yaparak, değerlendirmede bulunan yönetim, Boluspor maçı sonrası teknik direktör İrfan Buz ile görüşme yaparak, transfer çalışmaları konusunda izlenecek yol haritasını belirledi. Buz’un raporu doğrultusunda ilk olarak tecrübeli stoper Sezer Özmen’i kadrosuna katan yönetim, öncelikli olarak orta saha ve pivot bir santraforun transferi için görüşmelerini sürdürüyor.

NOKTA TRANSFERLER YAPMAK İSTİYORLAR

Teknik direktör İrfan Buz’un raporu doğrultusunda 3-4 oyuncuyu daha kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcayan yönetim, yeni transferleri devre arası kamp çalışmalarına yetiştirmenin planlarını yapıyor.

Özellikle ilk yarının son bölümlerinde kart cezalısı oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan ve puan kaybeden sarı kırmızılılar, bu noktada özellikle birkaç mevki için alternatif olacak futbolcuları kadrosuna katmayı planlıyor. Çetin geçecek olan ligin ikinci yarısına güçlü bir kadroyla girmek isteyen yönetim, nokta transferler yapmak istiyor.

“PİVOT SANTRAFOR İHTİYACIMIZ VAR”

Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü İrfan Buz, TFF 1. Ligin çetin bir lig olduğunu ifade ederek, transferde ihtiyaçları konusunda açıklamada bulundu.

Buz, pivot santrafor transfer edeceklerini kaydederek, “Takviyelerimiz olacak. Oyun sıkıştığında oyunu açma sıkıntılarımız devam ediyor. Bu anlarda oyunu çözebilen futbolculara ihtiyacımız var. İkinci yarı daha üretken ve daha iyi bir futbol oynayacağız. Pivot santrafor ihtiyacımız var. Devre arası transferlerinin direk katkı sonuçlu ve nokta olması gerek. İsim veremeyeceğim” diye konuştu.

ERGÜN TEBER İLE PRENSİPTE ANLAŞILDI

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren sarı kırmızılılarda, Ergün Teber ile prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi. Sarı kırmızılıların listesinde Teber’in yanı sıra Gökhan Karadeniz ile Beykan Şimşek’te yer alıyor.

Defans mevkiinde forma giyen Teber, Kayseri Erciyesspor, Kayserispor, Sakaryaspor, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Kasımpaşa, Samsunspor, Antalyaspor, Konyaspor, Eskişehirspor ve Kardemir Karabükspor takımlarının formalarını giydi.

FOTO: EYMS’in ara transferde anlaştığı ilk oyuncu Sezer Özmen, yöneticilerle..

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi