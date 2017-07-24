EYMS Tuzlaspor’la Karşılaşacak
Düzce’de 1. etap kamp çalışmalarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, dördüncü hazırlık maçını Salı günü TFF 3. Lig ekibi Tuzlaspor ile oynayacak.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23 günlük bir dönemi geride bırakan sarı-siyahlı takım, hazırlık maçında Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek.
Düzce kampında Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde günü 2 çalışma yaparak geçiren Malatya temsilcisinde gözler yarın Tuzlaspor ile oynayacak hazırlık müsabakasına çevrildi. İlk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor’u 5-0 yenen, ikinci hazırlık maçında Süper Lig ekibi Karabükspor’a 2-0 yenilen, üçüncü hazırlık müsabakasında ise Boluspor’u 2-0’la geçen sarı-siyahlılarda, Ertuğrul Sağlam’ın Tuzlaspor karşısında yeni transfer Barazite’e de şans vereceği öğrenildi.
Evkur Yeni Malatyaspor – Tuzlaspor müsabakası Salı günü saat 17.00’de Topuk Yaylası Tesisleri’nde oynanacak.
Tuzlaspor’un teknik direktörlüğünü Malatyalı Osman Gökhan yaparken, EYMS’nin eski futbolcusu Osman Fırat da bu kulübe transfer olmuştu.
iha- Yeni Malatya Gazetesi
Hasret giderilirde stada gidilmez yol yok arastirma hastanesinin son katinda izleyelim ancak maclari yazik walla koca yillarin eskitemedigi malatya takimina sahip cikamiyor nerde o eski gunler taraftarda suskun bu konuda baska takimin taraftarlari olsa yikardi ortaligi ama malesf bizim taraftar bu olaya da suskun kaliyor. Bu suskunluk maclara da yansıyo nasil mi stada gidin görün 10 bilemediniz 30 dk bagiran taraftar sonradan kendilerini suskunluga birakiyor.
Tuzla _bolu bunlar süper Lige çıkmış bir takım için kıstas değil Karabük vardı onda da net yenildi TSYD turnuvası takımın oluşmasında ve geleceği hakkında karne notu olacak ama 5 transfer daha olacak diyor Adil Başkan o vakit ,işler değişir 2 oyuncu bile takımın havasını değiştirir vallahi şehir süper ligin havasını özledi Sercinyolu karloslu ederli oktaylı ceyhunlu Feridunlu Bünyaminli yılların özlem ve hasretini çekiyor inş Ertuğrul hocam ve Başkanımız B.Şehirin de desteğiyle bu hasreti giderecekler inanıyorum.