EYMS U 21 Berabere Kaldı

3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla, Türk Ocakları Malatya Şubesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Son yılllarda yaşananlar, genel olarak Türkiye’de olduğu gibi, Türk milliyetçileri üzerinde de derin tesirler yaratmıştır.”denildi. Türk Ocakları’nın yazılı...