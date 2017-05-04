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Malatya Haber -

EYMS U 21 Berabere Kaldı

EYMS U 21 Berabere Kaldı
  • 04.05.2017
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Yeni Malatyaspor U-21 takımı Bandırmaspor deplasmanından 1 puanla döndü ve zirve yarışını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor U-21 takımı, ligin 31’nci haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Erdek 18 Eylül Stadı’nda oynanan karşılaşmayı İpek Emiroğlu, Ceren Bensu Arslan ve Melih Uslu hakem üçlüsü yönetti.

Rakibi karşısında ilk yarıda 1-0 geriye düşen sarı kırmızılılar, 76’ncı dakikada Furkan Savucu’nun kaydettiği golle sahadan 1-1 berabere ayrıldı.

Evkur Yeni Malatyaspor U-21 takımı, Bandırmaspor deplasmanından aldığı 1 puanla, ligdeki puanını 59’a yükseltti ve zirve yarışını sürdürdü.

Sarı kırmızılılar, ligde 31 haftalık bölümde 17 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet alırken, rakip ağları 43 kez havalandırdı, kalesinde ise 28 gol gördü.

Evkur Yeni Malatyaspor U-21 takımı ligin 32’nci haftasında 8 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Gazetesi

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