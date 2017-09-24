EYMS U 21 de Karabük’ü Yendi
U-21 Süper Ligi’nde Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 1-0 yenerek, kötü gidişe ‘dur’ dedi.
Karabük Çamlık Sahası’nda oynanan karşılaşmayı Onur Güneş, Murat Aydın, Halil Türk hakem üçlüsü yönetti.
Kardemir Karabükspor sahaya Ferhat Yılmaz, Berk Kervamkıran, Abdullah Sezgin, Ferhat Görgülü, Ramazan Hüseyin Arslan, Birol Yılmazer, Abdussamet Çetinkaya, Hüseyin Topbaş, Onur Akın, Emre Eser ve Fatih Kızılay on biriyle çıktı.
Evkur Yeni Malatyaspor ise Abdulsamed Damlu, Diyar Uykur, Eyyüp Uçar, Mehmet Zencirkıran, İsmail Baran Karakoç, Fatih Gürden, Emre Akcebe, Ertuğrul Karakayış, Furkan Yiğit, Furkan Pekşen ve Ferhat Canlı on biriyle sahaya çıktı.
Maça iyi başlayan Evkur Yeni Malatyaspor 6’ncı dakikada Furkan Yiğit’in kaydettiği golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Karşılıklı ataklarla geçen mücadelede iki takımda ellerine geçen fırsatları değerlendiremeyince, Evkur Yeni Malatyaspor sahadan 1-0 üstün ayrıldı.
Ligde geride kalan 6 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2’de mağlubiyet alan Evkur Yeni Malatyaspor, haftayı 10 puanda tamamladı.
Yeni Malatya Gazetesi
Bu isimler Türkiye kupasında 1 dakika süre alamıyor. Bunu yapanlar da Malatyalı hocalar.