EYMS U 21 Galibiyeti Son Dakikada Kaçırdı
Evkur Yeni Malatyaspor U 21 takımı, deplasmanda Giresunspor U 21 takımı ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı.
U21 Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Evkur Yeni Malatyaspor U 21 takımı, ligin 29’uncu haftasında deplasmanda Giresunspor U21 takımı ile karşılaştı.
Bulancak İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Egemen Artun, Tülay Ceylan, Sedat Uçar hakem üçlüsü yönetti.
Evkur Yeni Malatyaspor, Furkan Yiğit’in golüyle 1-0 önde götürdüğü karşılaşmadan, son dakikada yediği golle 1-1 berabere ayrıldı.
Evkur Yeni Malatyaspor U 21 takımı, Giresunspor U 21 deplasmanından aldığı 1 puanla birlikte maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sarı kırmızılılar, ligde geride kalan 29 hafta sonunda 16 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 55 puan topladı.
Yeni Malatya Gazetesi