You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

İbrahim Yücel Reklam
Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Dugun
Malatya Haber -

EYMS U 21 Galibiyeti Son Dakikada Kaçırdı

EYMS U 21 Galibiyeti Son Dakikada Kaçırdı
  • 22.04.2017
  • 0

Evkur Yeni Malatyaspor U 21 takımı, deplasmanda Giresunspor U 21 takımı ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı.

U21 Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Evkur Yeni Malatyaspor U 21 takımı, ligin 29’uncu haftasında deplasmanda Giresunspor U21 takımı ile karşılaştı.

Bulancak İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Egemen Artun, Tülay Ceylan, Sedat Uçar hakem üçlüsü yönetti.

Evkur Yeni Malatyaspor, Furkan Yiğit’in golüyle 1-0 önde götürdüğü karşılaşmadan, son dakikada yediği golle 1-1 berabere ayrıldı.

Evkur Yeni Malatyaspor U 21 takımı, Giresunspor U 21 deplasmanından aldığı 1 puanla birlikte maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sarı kırmızılılar, ligde geride kalan 29 hafta sonunda 16 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 55 puan topladı.

Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."