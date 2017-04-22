EYMS U-21’de Hedef Galibiyet

U21 Liginde lider Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile aynı puana sahip Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 29’ncu haftasında bugün saat 14.00’da Giresunspor deplasmanında üç puan arayacak.

U21 Liginde zirvenin en yakın takipçisi olan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 29’ncu haftasında Giresunspor deplasmanına çıkacak. Buluncak İlçe Stadyumunda oynanacak olan bu zorlu karşılaşma, bugün saat 14.00’da başlayacak. Zirveyi yakından ilgilendirecek olan maçı Samsun bölgesinden Egemen Artun, Tülay Ceylan ve Sedat uçar üçlüsü yönetecek.

Murat Uçkun yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor U21 ekibi, ligin 29.haftasında deplasmanda konuk olacağı Giresunspor U21 ekibi karşısında sahaya şu muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor. Kalede Abdulsamed Damlu, Fatih Gürden, Eyyüp Uçar, Mehmet Zencirkıran, Talha Cellat, Özgür Taylan Ökke, Ufuk Ulutaş, Ali Faruk Mohamed, Furkan Yiğit, Ömer Faruk Göldağı ve Talha Cellat muhtemel ilk 11 ile sahaya çıkması bekleniyor.

Teknik direktör Selahattin Ceylan yönetimindeki Giresunspor U21 ekibi, Evkur Yeni Malatyaspor U21 ekibi karşısında şu muhtemel ilk 11 ile çıkması bekleniyor. Kalede Ali Aydın, Kerem Celil Yakupoğlu, Anıl Kılıç, Eray Baydemir, Bilal Dizdar, Erol Can Akdağ, Atakan Doğanay Aygün, Alperen Aydın, Onur Kurt, Cevatcan Ekinci ve Yunus Emre Toka muhtemel ilk 11 ile sahaya çıkması bekleniyor.

Ligde 29’ncu hafta maçlarının programı şöyle:

22 Nisan Cumartesi

12.30 Göztepe-Adana Demirspor: Feridun DALDAŞ

14.00 Giresunspor -Evkur Yeni Malatyaspor: Egemen ARTUN

23 Nisan Pazar

12.00 Boluspor-Bandırmaspor: Betül BAYKAN

12.00 Ümraniyespor-Mersin İdman Yurdu: Hamdi Görkem PEHLİVAN

12.30 Eskişehirspor-Sivasspor: Anıl Furkan LİMAN

12.30 Elazığspor-Samsunspor: Yunus DURSUN

24 Nisan Pazartesi

14.00 Şanlıurfaspor- Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: İsmail GÜZEL

17.30 Manisaspor-Denizlispor: Eren ÖZYEMİŞÇİOĞLU

TFF U-21 Ligi’nde son puan durumu şöyle:

Yeni Malatya Gazetesi