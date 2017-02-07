EYMS U21 Denizli Maçına Hazırlanıyor

Yeni Malatyaspor U21 takımı bu hafta kendi sahasında oynayacağı Denizlispor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

U21 1.Lig’inde 34 puanla 5.sırada bulunan sarı kırmızılı alt yapı, geçen hafta deplasmanda Samsunspor karşısında aldığı 3-0’lık yenilgiyi alacağı galibiyetle unutturmak istiyor.

Yeni Malatyaspor’un şampiyon olması halinde takımda oynamaya aday oyuncuların olduğunu kaydeden Alt Yapı Sorumlusu Murat Uçkun, “İnşallah Malatyaspor şampiyon olur ve bu arkadaşlarımız orada forma giyer. Bildiğiniz gibi liglere bir 15 gün ara verildi. Bu arada da çalışıyoruz. İçeride bir Mersin maçı, dışarıda Samsun maçı. Eksiklerimiz olmasına rağmen demeyeceğiz, çünkü sahaya tam kadro çıkıyoruz. Çok şansız bir şekilde mağlup kapattığımız bir hafta oldu. Bu hafta içeride oynayacağımız Denizli maçını inşallah 3 puanla kapatacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Biliyorsunuz Altınordu takımı ligden çekildi. Bu ligde her takım zorluyor, puanla alabilmek, galip gelebilmek için bizden. Bu doğrultuda, bu bilinçle çalışıyoruz. Bu hafta 3 puan alıp, yolumuza devam edeceğiz. Biz başlarken de hedef koymadık ama yapabileceğimizin en iyisini yapma düşüncesiyle yola çıktık. İkinci yarı Cihan, Ali, Ferhat ve Eray aramıza katıldı. Tabi onların katılmasıyla benim de işim zorlaştı. Şu açıdan zorlaştı. Oynatacak oyuncuların formada olması işimi zorlaştırdı. Bu durum hem takıma, hem de o oyunculara olumlu bir katkı sağlayacak” diye konuştu.

iha