EYMS U21 Galibiyetle Dönüyor

Evkur Yeni Malatyaspor, U21 Süper Ligi’nde deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor’u 2-0 yendi ve galibiyet hasretine son verdi.

U21 Süper Liginin 14.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaştı.

Manisa Akhisar Belediye Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Barış Asım Ünal, Melih Kurtuluş, Ahmet Kıvanç Kader hakem üçlüsü yönetti.

Evkur Yeni Malatyaspor, 17 yaşındaki futbolcusu Hüseyin Ekici’nin golleriyle rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Ligde 9.haftada sahasında Trabzonspor’u 3-2 ile geçen sarı kırmızılılar, ligin 10.haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ne 4-0, 11.haftada evinde Medipol Başakşehir’e 2-1, ligin 13.haftasında ise deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 2-0 mağlup olmuş, 14.haftada ise sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmıştı.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligde 6.galibiyetini alırken, puanını 21’e çıkarttı.

Yeni Malatya Gazetesi