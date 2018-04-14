EYMS U21 Geriye Düştüğü Maçta Alanya’yı Yendi
U21 Süper Ligi’nde Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3-1 yendi.
Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı Emre Alay, Enes Yetişir, Ahmet Binöl hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Aytemiz Alanyaspor’un üstünlüğüyle sonuçlanırken, Evkur Yeni Malatyaspor ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-1 kazandı. Karşılaşmanın 50. dakikasında EYMS’nin kalecisi Abdulsamed Dumlu ile kullandığı penaltı atışını Alanya kalecisi kurtardı.
STAT: Orduzu Pınarbaşı
HAKEMLER: Emre Alay, Enes Yetişir, Ahmet Bingöl, 4.hakem Ozan Bozkurt
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Abdulsamaed Damlu, Emirhan Kayalar (Dk. 72 İkbal İpek), Ertuğrul Karakayış, Gökhan Akkan, Burak Kavlak, Musa Buğrahan Kavaklı, Ali Faruk Mohamed (Dk.55 Bilal Barman), İsmail Baran Karakoç, Rıfat Can Aslan (Dk.55 Hüseyin Ekici), Furkan Pekşen, Berkan Durdu
YEDEKLER: Cihat Herdili, Kürşat Akçadağ, Hüseyin Ekici, Muhammed Bilal Barman, Emre Akcebe, Özgür Taylan Ökke, İkbal İpek
TEKNİK SORUMLU: Murat Uçkun
AYTEMİZ ALANYASPOR: İsmail Ünal, Gökhan Kamber Demirci, Emre Bekir, Ahmet Demir (D.46 Ömer Yıldırım), Ali Berkay Serdar, Berhudan Aslan, Ümit Türker (Dk.51 Fatih Öksüz), Rauf Öktem, Sedat Karademir, Fırat Çakıroğlu (Dk.60 Durmuş Özkan Şay), Murat Sevimler
YEDEKLER: Berke Yalazer, Ömer Yıldırım, Durmuş Özkan Şay, İbrahim Han Kök, Fatih Öksüz, Mehmet Sait Uluiri, Ümit Öztekin
TEKNİK SORUMLU: Mustafa Camınak
GOLLER: Dk.65 Burak Kavlak, Dk. 76 ve 90+2 Berkan Durdu (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk.14 Sedat Karademir (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Gökhan Akkan (Evkur Yeni Malatyaspor), Emre Bekir, Rauf Öktem (Aytemiz Alanyaspor).
Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi