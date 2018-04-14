EYMS U21 Geriye Düştüğü Maçta Alanya’yı Yendi

Halen aynı zamanda Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı olan Şevket Keskin’in başkanlığını yaptığı, yeniden aday olduğu Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (ESOB) 1 Mayıs’ta yapılacak genel kurulu öncesi, Seyyar...