EYMS U21 Haftayı Puanla Geçti
U21 Süper Ligi’nde Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Haftayı 1 puanla tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, 39 puanla 8.sırada yer aldı.
Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı Sezgin Yıldırım, Esma Aydın, Mehmet Şenkaya hakem üçlüsü yönetti.
Trabzonspor Ömer Can Karbuz, Arif Birşen, İsmail Karakaş, Ayberk Kardaş, Mustafa Aksoy, Ramazan Övüç, Mert Kurt, Cafer Tosun, Doğukan Öksüz, Furkan Ödemiş, Serkan Asan on biriyle sahaya çıktı.
Evkur Yeni Malatyaspor ise Abdulsamed Damlu, Muenfuh Seth Sincere, Eyyüp Uçar, Gökhan Akkan, Burak Kavlak, Musa Buğrahan Kavaklı, Ali Faruk Mohamed, Ertuğrul Karakayış, Muhammed Bilal Barman, Berkan Durdu, Hüseyin Ekici on biriyle mücadele etti.
Evkur Yeni Malatyaspor, Hüseyin Ekici’nin 14.dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçerken, Trabzonspor 22.dakikada Arif Birşen’in golüyle beraberliği sağladı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol olmadı ve takımlar sahadan 1-1’lik sonuçla ayrıldı.
Karşılaşma öncesi, her iki takımın sporcuları ve teknik heyeti, saha içerisinde Türk bayrağı açarak 18 Mart Çanakkale Zaferini andı.
Yeni Malatya Gazetesi