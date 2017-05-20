EYMS U21 Sivas’ta Yenildi, 3. Sırada Tamamladı
Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımı, Sivasspor U21 takımına 3-1 yenildi ve sezonu üçüncü sırada tamamladı.
Sivas 4 Eylül Stadında oynanan karşılaşmayı Ramazan Haymana, Ahmet İnci, Osman Barlık hakem üçlüsü yönetti.
Sivasspor U21 takımı, sahaya Ali Ersoy, Albulbaki Kaya, Burak Gülle, Ali Çalışkan, Hasan Ekici, Ekrem Kılıç, Serhat Mutlu, Muhammed Furkan Işık, Tunahan Nazlı, Abdullah Said Gedik, Serhan Bütün on biriyle çıktı.
Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımı Abdulsamed Damlu, Emre Akcebe, Talha Cellat, Mehmet Zencirkıran, Ömer Faruk Güleç, Özgür Taylan Ökke, Kürşat Akçadağ, Ali F. Faruk Mohammed, Furkan Yiğit, Furkan Pekşen ve Furkan Savucu on biriyle mücadele etti.
Sivasspor U21 takımı ilk yarısını 2-1 üstün tamamladığı karşılaşmayı 3-1 kazandı. Sivasspor U21 takımının gollerini dakika 5’te Muhammed Furkan Işık, dakika 44’te Tunahan Nazlı dakika 70’te Ali Çalışkan kaydetti. Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımının tek sayısı dakika 35’te Furkan Yiğit’ten geldi.
Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımı, sezonu 53 puanla üçüncü sırada tamamladı. Sarı kırmızılılar, 34 karşılaşmada 18 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 34 maçta 48 gol kaydeden gençler, kalelerinde ise 34 gol gördü.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi