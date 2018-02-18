EYMS U21 Takımı Farklı Mağlup Oldu
Evkur Yeni Malatyaspor, U21 Süper Ligi’nde deplasmanda Bursaspor’a 4-1 mağlup oldu.
Vakıfköy Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı Samet Kaan Keskin, Fettah Büyükyıldız, Gürkan Kırabakan hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmada 2-0 geriye düşen Evkur Yeni Malatyaspor, durumu 2-1’e getirse de karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrıldı. Evkur Yeni Malatyaspor’da Emirhan Kayalar, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Evkur Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, “Kötü bir hakem vardı. 2-0 geriye düştük, 2-1’i yakaladık ama maalesef 4-1 yenildik. Hakem iyi değildi” dedi.
Yeni Malatya Gazetesi
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