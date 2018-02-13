EYMS U21 Yerinde Kaldı
U21 Süper Ligi’nin 21.haftasında sahasında Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımı, haftayı 8.sırada tamamladı.
Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımı, ligin 21.haftasında sahasında İstanbul ekibi Kasımpaşa’yı konuk etti. Sarı kırmızılılar, 3.dakikada Berkan Durdu’nun golüyle karşılaşmayı 1-0 kazanarak, puanını 34’e yükseltti.
Ligde geride kalan 21 haftada 10 galibiyet, 4 beraberlik, 7’de mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 34 puanla haftayı 8.sırada tamamladı. Sarı kırmızılılar, 21 haftada rakip ağları 28 kez havalandırırken, kalesinde 25 gol gördü.
Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 22.haftasında 18 Şubat Pazar günü 12.00’de deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.
Yeni Malatya Gazetesi
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