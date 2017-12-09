EYMS U21’de 1 Puana Razı Oldu
U21 Süper Ligi’nin 15.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
U21 Süper Liginin 15.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe ile Malatya İnönü Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısını 45.dakikada yediği golle 1-0 geride kapatan Evkur Yeni Malatyaspor, Berkan Durdu’nun golüyle 1-1’lik eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca takımlar sahadan 1’er puanla ayrıldı.
STAT: Malatya İnönü
HAKEMLER: Ali Alkan, Sercan Yaşar, Metin Ekren, 4.hakem Merhas Direk
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu, Emirhan Kayalar, Ertuğrul Karakayış, Diyar Uykur, Hüseyin Ekici, Fatih Gürden, Rıfat Can Arslan (Dk.46 İkbal İpek), İsmail Baran Karakoç, Furkan Yiğit, Furkan Pekşen, Berkan Durdu
YEDEKLER: Cihat Herdili, İkbal İpek, Sait Gündüz, Kürşat Akçadağ, Osman Güler, Emre Akcebe, Eyyüp Uçar
TEKNİK SORUMLU: Murat Uçkun
GÖZTEPE: Toprak Uçar, Efkan Çim, Erdeniz Yıldız, Ahmet Batuhan Akyüz, Mehmet Enes Öztürk, Hüseyin Akça, Gökay Eser, Eşref Kaymaz, Kürşat Arabağ (Dk.48 Metin Acet), Erkan Gövercin (Dk.68 Yalçın Kayan), Erol Hakan Sebil (Dk.75 İlke Tankul)
YEDEKLER: Ayberk Uğurlu, Alper Yavaşça, Metin Acet, Ejder Kurtcebe, Mahmut Nigiz, Yalçın Kayan, İlke Tankul
TEKNİK SORUMLU: İsmail Alan
GOLLER: DK. 65 Berkay Durdu (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk.45 Hüseyin Akça (Göztepe)
KIRMIZI KART: Dk. 85 Gökay Eser (Göztepe)
SARI KARTLAR: Fatih Gürden, İsmail Baran Karakoç (Evkur Yeni Malatyaspor), Toprak Uçar, Mehmet Enes Öztürk, Yalçın Kayan
Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi