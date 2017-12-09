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Final

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Malatya Haber -

EYMS U21’in Hedefi 3 Puan

EYMS U21’in Hedefi 3 Puan
  • 09.12.2017
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Evkur Yeni Malatyaspor, U21 Süper Ligi’nde İzmir ekibi Göztepe’yi yenerek, galibiyet serisi yakalamak istiyor.

  Ligin 14.haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor’u 2-0 mağlup eden sarı kırmızılılar, ligin 15.haftasında 9 Aralık Cumartesi günü sahasında İzmir ekibi Göztepe’yi konuk edecek. Evkur Yeni Malatyaspor, rakibini yenerek, ligde galibiyet serisi yakalamanın hesaplarını yapıyor.

  Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımı, Göztepe U21 takımıyla 11.30’da karşı karşıya gelecek. Malatya İnönü Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmayı Ali Alkan, Sercan Yaşar, Metin Ekren hakem üçlüsü yönetecek.

  Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımı, U21 Süper Ligi’nde 14 hatalık bölümde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 21 puan topladı.

Yeni Malatya Gazetesi

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