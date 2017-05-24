EYMS ve Sivas PFDK’ya Sevkedildi
Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, geçtiğimiz Cumartesi günü Sivas’ta oynanan ve ev sahibi takımın 4-0 kazandığı TFF 1. Lig şampiyonluk maçındaki olaylar nedeniyle, Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor takımlarını Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)’na sevketti.
Kurulun Perşembe günkü toplantısında ele alınacak olan sevk evrakında, suçlamalar şöyle belirtildi:
“SİVASSPOR Kulübü’nün 20.05.2017 tarihinde oynanan SİVASSPOR-EVKUR YENİ MALATYASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 20.05.2017 tarihinde oynanan SİVASSPOR-EVKUR YENİ MALATYASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi