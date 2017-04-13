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Malatya Haber -

EYMS Yağmur Altında Antrenman Yaptı

EYMS Yağmur Altında Antrenman Yaptı
  • 13.04.2017
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TFF 1. Lig lideri Evkur Yeni Malatyaspor’da Eskişehirspor maçı hazırlıkları sürüyor.

Günü yağmur altında yaptığı antrenmanla geçiren sarı-kırmızılılarda sakatlıktan yeni çıkan golcü futbolcu Ayite’nin çalışmalara başlaması yüzleri güldürdü.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde yağmur altında yapılan çalışma 1,5 saat sürdü. Antrenman öncesi kısa bir toplantı yapan İrfan Buz, futbolcularına Eskişehirspor maçının öneminden bahsetti. İstasyon çalışmasının ardından Eskişehirspor maçının taktiği üzerinde durulan idmanda, İrfan Buz’un kadro tercihi noktasındaki muhtemel adayları da ortaya çıktı. Buz’un savunmada değişikliğe giderek, Murat Akça’nın yerine sakatlığı tamamen düzelen Sadık Çiftpınar’a görev vermesi beklenirken, orta sahada ise cezalı Azubuike’nin yokluğunda Murat Yıldırım ve Sedat Ağçay ikilisini görevlendireceği öğrenildi. Bu arada sakatlığı düzelen Ayite uzun bir aradan sonra antrenmana katıldı. Takımdan ayrı düz koşu yapan golcü oyuncunun Eskişehirspor maçı kadrosuna alınacağı ifade edildi.

Evkur Yeni Malatyaspor, Eskişehirspor maçına Cuma günü yapacağı çalışmayla devam edecek.

iha

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