EYMS Yalçın Ayhan’ı İstiyor

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un kulüp başkanı Adil Gevrek, defans oyuncusu Yalçın Ayhan ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

11 yıl aradan sonra Malatya’yı Süper Lig’de temsil edecek olan sarı siyahlılarda transfer çalışmaları devam ediyor. Süper Lig’de kalıcı olmak isteyen ve bu doğrultuda iyi bir kadro kurmak için kolları sıvayan yönetim, her mevkie oyuncu almak için transfer görüşmelerini sürdürüyor.

Doğu Anadolu ekibi, geçtiğimiz sezon Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir’de forma giyen defans oyuncusu Yalçın Ayhan’ı transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Sarı siyahlı yönetim, Medipol Başakşehir ile sözleşmesi biten Yalçın Ayhan’ı transfer etmek istiyor.

Transfer çalışmaları hakkında bilgiler veren kulüp başkanı Adil Gevrek, kadrolarına katmak istedikleri oyuncularla görüşmelerin devam ettiğini, birkaç gün içerisinde bazı oyunculara imza attıracaklarını belirtti.

Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Yalçın Ayhan’ı kadrolarına katmak için görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Gevrek, Süper Ligi yakından tanıyan tecrübeli stoper ile temas halinde olduklarını, transferin birkaç gün içerisinde netlik kazanacağını söyledi.

Gevrek, 1 Temmuz’da Bolu’da başlayacak olan birinci etap kamp çalışmalarına kadar 3 veya 4 oyuncuyla daha sözleşme imzalamayı planladıklarını kaydetti.

Sezonu Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir’de tamamlayan 35 yaşındaki Yalçın Ayhan, daha önce

Manisaspor, Galatasaray, Kayseri Erciyesspor, İstanbulspor, Orduspor, Gaziantepspor, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Medipol Başakşehir takımlarının formalarını giydi.

Bu sezon Medipol Başakşehir ile Süper Lig’de 27 karşılaşmaya çıkan tecrübeli stoper, 3 gol attı, 1’de asist yaptı. Tecrübeli stoper, Türkiye Kupası’nda 1, Avrupa Ligi elemelerinde ise 3 karşılaşmada görev aldı.

Ayhan, Medipol Başakşehir ile 101 karşılaşmaya çıktı 10 gol kaydederken, 5’te asist yaptı. Antalyaspor ile 71 karşılaşmaya çıkan tecrübeli stoper, 3 gol atarken, 2’de asist yaptı. Süper Lig’de 296 karşılaşmada görev alan Yalçın Ayhan, 18 gol atma başarısı gösterirken, 10’da asist yaptı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi