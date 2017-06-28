EYMS Yalçın Ayhan’ı İstiyor
Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un kulüp başkanı Adil Gevrek, defans oyuncusu Yalçın Ayhan ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.
11 yıl aradan sonra Malatya’yı Süper Lig’de temsil edecek olan sarı siyahlılarda transfer çalışmaları devam ediyor. Süper Lig’de kalıcı olmak isteyen ve bu doğrultuda iyi bir kadro kurmak için kolları sıvayan yönetim, her mevkie oyuncu almak için transfer görüşmelerini sürdürüyor.
Doğu Anadolu ekibi, geçtiğimiz sezon Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir’de forma giyen defans oyuncusu Yalçın Ayhan’ı transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Sarı siyahlı yönetim, Medipol Başakşehir ile sözleşmesi biten Yalçın Ayhan’ı transfer etmek istiyor.
Transfer çalışmaları hakkında bilgiler veren kulüp başkanı Adil Gevrek, kadrolarına katmak istedikleri oyuncularla görüşmelerin devam ettiğini, birkaç gün içerisinde bazı oyunculara imza attıracaklarını belirtti.
Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Yalçın Ayhan’ı kadrolarına katmak için görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Gevrek, Süper Ligi yakından tanıyan tecrübeli stoper ile temas halinde olduklarını, transferin birkaç gün içerisinde netlik kazanacağını söyledi.
Gevrek, 1 Temmuz’da Bolu’da başlayacak olan birinci etap kamp çalışmalarına kadar 3 veya 4 oyuncuyla daha sözleşme imzalamayı planladıklarını kaydetti.
Sezonu Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir’de tamamlayan 35 yaşındaki Yalçın Ayhan, daha önce
Manisaspor, Galatasaray, Kayseri Erciyesspor, İstanbulspor, Orduspor, Gaziantepspor, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Medipol Başakşehir takımlarının formalarını giydi.
Bu sezon Medipol Başakşehir ile Süper Lig’de 27 karşılaşmaya çıkan tecrübeli stoper, 3 gol attı, 1’de asist yaptı. Tecrübeli stoper, Türkiye Kupası’nda 1, Avrupa Ligi elemelerinde ise 3 karşılaşmada görev aldı.
Ayhan, Medipol Başakşehir ile 101 karşılaşmaya çıktı 10 gol kaydederken, 5’te asist yaptı. Antalyaspor ile 71 karşılaşmaya çıkan tecrübeli stoper, 3 gol atarken, 2’de asist yaptı. Süper Lig’de 296 karşılaşmada görev alan Yalçın Ayhan, 18 gol atma başarısı gösterirken, 10’da asist yaptı.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
YALÇIN AYHANI AHLAKİ YÖNDEN BİRAZ YETERLİ BULMUYORUM ŞAHSEN TRANSFER EDİLMESİNİ İSTEMEM…
Yalçın ismi güzel ama yaşı düşündürücü.Yönetimin gelecek vaad eden genç futbolculara yönelmesi gerekiyor,aksi taktirde hem saha başarıları, hemde ilerde klüp açısından maddi anlamda sıkıntı yaşanmasının önünede geçilebilir diye düşünüyorum.
diğerlerinde olduğu gibi bunuda radarımıza aldık..zaten hep radarımıza takılıyorlar…aldığımız doğru dürüst bir oyuncu yok..
Yönetim eleştirilir ama yaptığı işlere bakılır yaptığı yapmadığına delildir demek doğru işler yapıyorlar bize düşen maçtaki yerimizi ayırtmak kombine almak
çok yaşlı işe yaramaz
BANA KALIRSA: CENGİZ MOSSORO NAPOLYONİ WISCHA. Alsın başkan, yalçın olmaz. Haziranda 35 milyon euro gelince başkan havalara girdi. Yalçın ve dengi oyuncuların sezonluk maç primlerini nasıl öderim bunları düşünmüyor.Tahmin ediyorum orta sıralarda mücadele edeceğiz bu sezon.
BAŞKAN HAVALARA GİRSEDE HAKKIDIR ÇÜNKÜ TAKIMI İKİ SENE ÜSTÜSTE ŞAMPİYON YAPIYOR AMA ADAM HALA KİMSEYE YARANAMIYOR! PEKİ SEN BU TAKIM İÇİN NE YAPTINDA OTURDUĞUN YERDE HAVALARA GİRİYORSUN YAMUKHAN MEMET EFENDİ? ÜSTELİK GELECEK OLAN O PARA 35 MİLYON EURO DEĞİL 35 MİLYON TL. BİLMEDEN ANLAMADAN EZBERE SAVURMA???
Çok yaşlı, gerek yok başkasına bakalım.
Orta yasin 45 -50 yasa çıktığı günümüzde , futbolculara 30 yaşını geçmiş yaftası vurulmakta ve en verimli çağında futboldan kopabilir bu zihniyet değiştirilmeli buna en iyi örnek emre belezoglu dur halen oynuyor. Tecrübeli Yalçın Ayhan hemen alınmalı.
Yaşı çok fazla ama tecrübe işe yarar.defansı toplar
Tecrübesi ile iş yapar sağlam hava hakimiyeti süper