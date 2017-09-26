EYMS Yaş Ortalamasında Lig 12’ncisi

Avrupa Liglerinin yaş ortalaması açıklandı. Türkiye Süper Lig’inde mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor, yaş ortalamasında 12’nci sırada yer alıyor.

Uluslararası Futbol Araştırmaları Merkezi (CIES) tarafından 31 Avrupa ülkesinin en üst liglerinde bu sezon forma giyen oyuncuların aldığı süreler hesaplanarak yapılan araştırmada Türkiye en yaşlı lig olarak dikkat çekti. Bu sezon Süper Lig’de mücadele etmeye başlayan Evkur Yeni Malatyaspor ise yapılan araştırmada, Türkiye Süper Ligi’nde 28,34 yaş ortalamasıyla 12’nci sırada yer aldı.

En yaşlı liglerde Türkiye 28,63 yaş ortalaması ile en yaşlı lig olarak birinci sırada yer aldı. Türkiye’yi 28,48 ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi, 27,80 ile Rusya, 27,63 ile Yunanistan, 27,54 ile Bulgaristan takip etti.

En genç liglerde ise 24,51 ile Slovenya birinci sırada yer aldı. Slovenya’yı 24,59 ile Hırvatistan, 25,10 ile Hollanda, 25,22 ile Slovakya, 25,39 ile Avusturya takip etti.

SÜPER LİG’DE YAŞ ORTALAMASI

Süper Lig’deki yaş ortalaması da araştırma sonuçlarında yer aldı. Buna göre, tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor, yaş ortalamasına göre 12’nci sırada yer aldı.

Süper Lig’de yaş ortalaması şöyle oluştu:

1-Fenerbahçe: 29,98

2-Göztepe: 29,84

3-Başakşehir: 29,72

4-Antalyaspor: 29,71

5-Beşiktaş: 29,68

6-Akhisarspor: 29,26

7-Karabükspor: 29,07

8-Kayserispor: 28,95

9-Alanyaspor: 28,64

10-Galatasaray: 28,56

11-Trabzonspor: 28,45

12-Yeni Malatyaspor: 28,34

13-Sivasspor: 28,08

14-Konyaspor: 27,85

15-Osmanlıspor: 27,59

16-Bursaspor: 27,53

17-Kasımpaşa: 27,32

18-Gençlerbirliği: 26,80.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi